株式会社OTOGIの支援先企業「Sales Marker」が『Wantedly Awards 2025』BEST100に選出。スタートアップの採用を得意とするWantedly運用ノウハウと支援の成果

株式会社OTOGI

Wantedly認定パートナー公式サイト掲載順位1位の株式会社OTOGI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本哲也）は、運用を支援する株式会社Sales Markerが、ウォンテッドリー株式会社主催の『Wantedly Awards 2025』において「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出されたことをお知らせいたします。

▼Wantedly Awards 2025の詳細はこちら

https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/978519

■株式会社Sales Markerについて(https://corp.sales-marker.jp/)

企業の購買意欲を可視化する「インテントセールス」の国内パイオニアです。これまでに累計600社以上が主力SaaS「Sales Marker」を導入し、「ITreview Grid Award」で複数部門の最高位「Leader」に選出されるなど確かな実績を誇ります。「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」というパーパスのもと、AIとデータを活用した営業・マーケティング手法を開発。非効率なアプローチをなくし、企業の持続的な成長を支援しています。

▼Wantedly TOPページ(https://www.wantedly.com/companies/salesmarker)

■クライアントコメント

株式会社Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原 羽恭 様(https://www.wantedly.com/companies/salesmarker/post_articles/479111)

弊社がこのような受賞をいただけて大変嬉しく思います。OTOGIさんに支援入っていただいてから2年ほどになりますが、採用面で大きく貢献していただいたおかげで、事業の成長を止めることなく加速させることができました。 今後も「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」というパーパスの実現に向け、一層精進して参ります。

株式会社Sales Marker CDO 岡 直哉 様(https://www.wantedly.com/companies/salesmarker/post_articles/881556)

OTOGIさんにはWantedlyでのご支援に留まらず、弊社の採用ブランディング全体に大きく貢献していただき、大変感謝しております。ビジュアルからコンテンツに至るまで、質の高いものを制作していただいたおかげです。

このような賞をいただけたことを大変ありがたく思うとともに、今後も会社全体の認知もさらに広げていきたいと考えております。

株式会社Sales Marker 広報 松本 芽瑠 様

この度は「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出され、非常に嬉しく思います！ストーリー記事の中でも多数の記事をOTOGIさんに手がけていただき、候補者へ提供できる情報の質と量が大きく向上しました。企業理解の促進はもちろんですが、応募総数の向上にも確実に繋がっていると思います。今後もOTOGIさんと二人三脚で、Sales Markerの採用広報をさらに加速させたいと思っています。

▼Wantedly ストーリーページ(https://www.wantedly.com/companies/salesmarker/stories)

■『Wantedly Awards』の評価基準

『Wantedly Awards』は、40,000社以上のWantedly登録企業を対象に、年間（2024年8月～2025年7月）の活動を通じて「採用ブランディング」や「共感採用」を実践した企業100社が選ばれる表彰制度です。採用数といった量的な指標だけでなく、企業の魅力やカルチャーを適切に発信し、候補者との理想的なマッチングを実現しているかという"採用の質"が評価の軸となっています。

■OTOGIについて

現在、認定パートナー公式サイト掲載順位1位として、100社以上の累計支援実績と3,000本を超えるコンテンツ制作で培った知見を基に、クライアントの採用活動をサポートしています。

『Wantedly Awards 2025』の「BEST TEAM NOMINATION 100」には、Sales Marker社を含めた支援先7社、そのうち1社はWantedlyを利用開始から1年以内で最も成果を上げた企業である「TEAM OF THE YEAR ROOKIE」に選出されました。

無料相談はこちら :https://otogi-inc.co.jp/lp/

▼支援先企業一覧(一部)

▼制作クリエイティブ一覧(一部)

■ OTOGIの「Wanteadly運用代行サービス」の特徴

OTOGIでは、「アルゴリズム(媒体視点)に基づいた運用」と「インサイト(候補者視点)に基づいた運用」の両方を重視し、戦略立案からアカウント立ち上げ、コンテンツ制作、募集記事の運用、スカウト配信、レポート作成、定例MTG、デザイン、写真撮影まで全てを実施し、企業様の採用力の強化を実現します。これまで支援してきた企業アカウントは100社以上、制作した採用広報コンテンツは3,000本以上に渡ります。

大切にしている2つの観点支援による実績支援先からの声(一部)

■こんな方におすすめのサービスです

- Wantedlyを使ってみたいが自社に合うかわからない- Wantedlyの運用ノウハウがないので知りたい- 採用単価を抑えたい- 採用広報を強化したい

などのお悩みを持つ企業様、まずは資料請求・無料相談からでも大丈夫ですので、ぜひこの機会にご検討ください！

無料相談はこちら :https://otogi-inc.co.jp/lp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社OTOGI 広報担当

〒530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町4-11 朝日プラザ梅田ビル 2F-3

HP：https://otogi-inc.co.jp/