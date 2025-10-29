カプセルコレクション新商品「日本製鉄株式会社　交通産機品企画室監修　鉄道車両用連結器」発売！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ターリン・インターナショナル

株式会社ターリン・インターナショナル（本社：東京都台東区、代表取締役社長：佐藤直志）は、鉄道車両に実際に使われている連結器をミニチュア化したカプセルトイ「日本製鉄株式会社　交通産機品企画室監修　鉄道車両用連結器」を2025年11月5日（水）より全国のカプセル自販機コーナーにて順次発売いたします。


本商品は、日本製鉄株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今井正） 交通産機品企画室の監修のもと、本物と同じ構造で連結・解放の動作が可能な精密ミニチュアとして企画いたしました。






■ 商品概要

商品名：日本製鉄株式会社　交通産機品企画室監修　鉄道車両用連結器


発売日：2025年11月5日（水）より順次


価格：1回 500円（税込）


種類：全4種


販売エリア：全国のカプセルトイ自販機コーナー




■ 開発の背景

連結器は鉄道車両同士をつなぐ重要な装置であり、その仕組みは鉄道技術の象徴的存在です。


鉄道ファンの間で人気の高い“連結シーン”を手元で体験できるよう、形状だけでなく動作の再現性にもこだわりました。


2つ揃えて「連結→解放」を繰り返すことで、まるで鉄道車両の入換作業をしているかのような臨場感を楽しめます。




■ ラインナップ

1. 自動連結器（黒） - 機関車や貨車などで多く採用されたスタンダードタイプ










2. 自動連結器（灰） - 現行車両で見られる灰色タイプ








3. 密着式連結器（黒） - 主に電車で採用、密着性が高く列車の走行時の衝撃が抑えられるのが特徴






4. 密着式連結器（灰） - 現行車両で見られる灰色タイプ








■「カプセルコレクション」公式情報


「カワイイ」から「面白い」まで、多彩なオリジナル商品をラインナップ！


遊び心がいっぱいのカプセルトイ ブランド「カプセルコレクション」を展開しています。


最新情報は公式サイト、Xよりお知らせしています。


公式ページ ：https://tarlin-capsule.jp/


公式X：https://x.com/tarlin_cc