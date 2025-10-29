日本本格始動！韓国発プレミアムペットブランド「PETHROOM」

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、韓国発のプレミアムペットライフスタイルブランド 「PETHROOM（ペスルーム）」 の日本展開を本格始動いたします。

本展開は、すでに日本国内で高い注目を集めている同ブランドの活動をさらに拡大するもので、ブランドの理念を共に発信していく 「PETHROOM JAPAN公式アンバサダー」 の募集もあわせて実施いたします。

世界が認めた“プレミアムペットブランド”

PETHROOMは、韓国・東京・上海などの主要ペット展示会で集客数・売上ともに第1位を記録し、 世界的な注目を集めているペットケアブランドです。また、アメリカAmazonではペットブラシおよびペット歯ブラシカテゴリで1位を獲得し、高い品質とデザイン性でグローバル市場における確固たる地位を築いています。

さらに、保護動物の支援や寄付活動を継続的に実施するなど、“ソーシャル・グッドブランド”として世界中のペットオーナーから厚い信頼と愛情を得ています。

日本展開および（仮）アンバサダープログラムについて

日本でのPETHROOM展開は、単なる製品販売にとどまらず、 「現地のペットオーナーと共に社会的価値を創出する」ことを目的としたグローバルパートナーシップ戦略の一環として実施されます。その第一歩として、ブランドの哲学とビジョンを共有し、ともにブランドを育てていく「PETHROOM JAPAN 公式アンバサダー」 の募集を予定しています。

アンバサダー活動内容（予定）

- 製品紹介やレビュー投稿- 保護動物支援・寄付活動への参加- 新製品アイデアの提案・意見交換- ブランドとのコラボレーション企画への参加

今後の詳細は、PETHROOM公式Instagramアカウントおよび日本公式オンラインサイトにて順次発表予定です。

ブランド哲学とグローバルビジョン

PETHROOMは「人とペットがともに過ごす最も清潔で快適な空間」という哲学のもと、シャンプー、ブラシ、クリーナー、ネイルクリッパーなどを、人間が使用しても安心できるほど高品質・安全に設計しています。今回の本格展開を皮切りに、アジア・ヨーロッパ・北米などのグローバル市場で 「プレミアムペットライフスタイルブランド」 としての地位を確立し、世界のペットカルチャーに新たな価値を提案してまいります。

PETHROOM（ペスルーム）について

「PETHROOM（ペスルーム）」は、韓国・ソウル発のプレミアムペットライフスタイルブランド。 「人とペットが共に過ごす最も清潔で快適な空間」というコンセプトのもと、ペットシャンプー、ブラシ、クリーナー、ネイルクリッパーなどを中心に、人が使っても安心できるほど高品質・安全なアイテムを展開しています。韓国で誕生したPETHROOMは、現在アメリカ・中国・日本をはじめとするグローバル市場で急成長中。各国のペット展示会でも高い評価を得ており、保護動物支援や寄付活動など“ソーシャル・グッド”な取り組みを通じて、世界中のペットオーナーから厚い信頼と支持を集めています。

公式オンラインサイト :https://pethroom.jp/

公式SNS

韓国公式Instagram：https://www.instagram.com/pethroom_official/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/pethroom_officialjapan/

LINE公式アカウント： https://page.line.me/491puasx

■BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、

ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。 個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

■メディア取材について

本件に関するメディア取材・掲載も随時受け付けております。 担当者取材・サンプル提供・撮影対応など、お気軽にご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者：黒石 奈那

TEL：090-7393-5776

MAIL：nana.kuroishi@bmsmile.jp