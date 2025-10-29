株式会社東京アセットソリューションのオフィスビル再生プロジェクト「TAS+ NAKANO BLD.」が2025年度 グッドデザイン賞 を受賞。審査員の選ぶ「私の選んだ一品」にも選ばれました。

株式会社東京アセットソリューション

「人から街、社会、そして未来へ」をビジョンに事業を展開する株式会社東京アセットソリューション（本社：東京都港区、代表取締役：寺敷信昭、以下「当社」）が事業者として株式会社再生建築研究所(https://saiseikenchiku.co.jp/)と共に手掛けた築50 年のオフィスビルの改修プロジェクト「TAS+ NAKANO BLD.」が2025年度グッドデザイン賞(https://www.g-mark.org/gallery/companies/1978b783-35e5-4ec5-93fb-9c4f646e3174?years=2025)を受賞しました。

また、本受賞デザインが審査委員 仲 俊治 氏（建築家）の「私の選んだ一品(https://marunouchi.g-mark.org/exhibition.html)」（※）に選ばれました。

TAS+ NAKANO BLD.

（※）「私の選んだ一品」とは

審査員が個人的なお気に入りや注目した受賞デザインを1つ選んで紹介する企画。毎年恒例の企画で、専門分野を超えた審査員の個人的な視点からデザインの魅力が語られます。

【私の選んだ一品 / 仲 俊治（建築家）】

新中野豊国ビル再生計画 TAS+NAKANO BLD.

【選出した審査委員のコメント】

「素晴らしい引き算のデザイン。都市の防災的な課題を発見的に解決している。

建築単体の諸課題を解きながら、ついでに空間の魅力も付け足しちゃうという、知的な減築である。

仲 俊治（建築家）」

「私の選んだ一品」は、2025年10月15日から11月23日まで東京・丸の内の「GOOD DESIGN Marunouchi」で開催。受賞デザインと審査委員のメッセージは3期に分けて展示され、 TAS+NAKANO BLD.は「わくわく」と題した第3期の11月11日(火)から11月23日(日)にかけて展示されます。

■私の選んだ一品2025のサイトはこちら(https://marunouchi.g-mark.org/exhibition.html)

【展示概要】

イベント名：私の選んだ一品

会期：2025年10月15日（水）～2025年11月23日（日）

（ TAS+NAKANO BLD. の展示期間は11月11日（火）～11月23日（日）

会場:GOOD DESIGN Marunouchi

住所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1F

開館時間:11:00～20:00（各期の最終日は17:00まで）

グッドデザイン賞審査員セレクション トークイベントのお知らせは こちら(https://saiseikenchiku.co.jp/news/6019/)

TAS+ NAKANO BLD.

このビルは、北側に幅員40m の銀杏並木が美しい青梅街道、南側は低層の住宅地が広がる非常に見晴らしのいい場所に位置していますが、いわゆる「既存不適格」（注1）の建物です。このビルを建替える場合は現行の基準に合わせる必要があり、建物の規模が7割程度となるため事業として成立しません。そこで本件では取り壊さずに再生させることで建物や街の価値を高めることを目指しました。



「壊すのは簡単だが、残すのは大変」です。違法建築を適法化して生まれ変わらせることを目指して計画を進めました。壊すのではなく再生させることによって、眺望を活かした利用者の多様なシーンを生むバルコニー空間が生まれ、特別な価値を持った建物へと変化を遂げました。

TAS+ NAKANO BLD



担当の審査委員

成瀬 友梨 五十嵐 太郎 色部 義昭 丸山 優子

評価コメント

築50年を迎えた賃貸オフィスビルを、居ながら工事によって耐震補強し、現行法への適合化を図りながら、風の抜けを確保して内部環境を大きく改善した点を高く評価した。単なる設備更新にとどまらず、建物を問題のない状態に再生することで、長寿命化と環境負荷の低減を実現した。さらに、南北両面にバルコニーを設けて半屋外空間を創出することで、心地よい居場所を提供し、不動産としての価値を高めるとともに、外観に奥行きを与え都市景観にも寄与している。既存ストックの活用における優れた実践例といえる。

「TAS+ NAKANO BLD.」につき、詳しくは こちら(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=3) の記事をご参照ください。

株式会社再生建築研究所の同建築グッドデザイン賞受賞のリリースは こちら(https://saiseikenchiku.co.jp/news/5958/)

今後の取組み

当社はこれまでも築年数が経過した既存建物に対して、権利関係の整理、遵法性の確保、耐震性の向上、バリューアップ工事の実施、用途の転換、管理体制の整備などを行い対象不動産の価値向上に取り組んでまいりました。今後も新築や建替えだけでなく、環境負荷を低減できるストック活用を選択肢に持ち、対象不動産と街の価値を高める取り組みを継続します。

