SNSで30万人越えのフォロワーを誇る人気インフルエンサー「るい」がUUに所属決定！

株式会社Suu（代表取締役：安藤鈴菜）は、総フォロワー30万人以上！インフルエンサー「るい」が新しく所属したことをお知らせいたします。

所属タレント

るい

愛知出身。TikTokであげた動画は665万回再生超え。ダンス動画・リップシンク動画を投稿し、現在はSNS総フォロワー数は30万人越えと若者から注目を集めている。他アパレルなどのモデルとしても活動中。昨年4月にはイベント「SPLASH SUMMER×近代麻雀水着祭2024」に出演。他Instagram ,X(旧Twitter)など幅広い媒体で活躍。言語: 日本語、韓国語（少々）。趣味: 韓国語勉強、書道、手話、映画、ドラマ、音楽。

■各アカウントについて

TikTok 25.6万人

https://lite.tiktok.com/t/ZSHvxosD6tn5F-q4llw/

Instagram 4.6万人

https://www.instagram.com/ruiruichan_0918?igsh=NGgzbzFveGd6ejRw

X(旧Twitter) 約7300人

https://x.com/ruiruichan_0918?s=21

株式会社Suu（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、TikTokを中心に絶大な人気を誇るインフルエンサー「るい」と所属契約を締結したことをご報告いたします。

「るい」は、TikTokでのダンス動画やリップシンク動画の投稿が若者を中心に大きな話題を呼び、現在のSNS総フォロワー数は30万人を超えています。その親しみやすいキャラクターと高い表現力で、Z世代・ティーン世代を中心に絶大な支持を集めています。

今後はインフルエンサー活動に加え、モデル業など、活躍の場をさらに広げていく予定です。当社は、「るい」の活動を多岐にわたりサポートし、その魅力を最大限に引き出せるよう尽力してまいります。

■ るいさんコメント

UU所属することになりました！るいです！たくさんの方に笑顔と幸せを届けれるように精一杯頑張っていきます！よろしくお願いいたします！

■ UU代表者コメント

UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、

「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、

「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える

リーディングプロダクションを目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)

お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

資本金:1,000,000円

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

お問い合わせ info@suu.co.jp