FUSION、新執行役員就任のお知らせ

株式会社FUSION

「デジタル」と「クリエイティブ」を掛け合わせ「新しい問いを立て、新しい答えをつくる。」デジタルエージェンシー、株式会社FUSION（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田遼介、以下FUSION）は、当社でコーポーレート部門で局長を務める川端大介と、クリエイティブ部門全体の局長を務める小林晃の2名が、新たに執行役員に就任したことをお知らせします。

執行役員選任の背景

株式会社FUSION、「日本で最もクリエイティブ力のあるデジタルエージェンシー」を目指し、既存の枠組みにとらわれることなく、マーケティングの本質を見つめながら、あらゆる人材・手法を融合させることで、数々の課題解決に取り組んでまいりました。

また、このたびノバセルグループに参画し、同社が保有するAI・マーケティングテクノロジー群と、FUSIONが培ってきたクリエイティブとデジタルの両面における強みを掛け合わせることで、顧客への価値提供をさらに高め、新たな答えを社会に提示していきたいと考えています。

こうした変化に対応し、グループインに伴うさらなる成長フェーズにおいて、経営体制と組織基盤を強化するため、プロフェッショナル人材の登用を進めてまいります。その一環として、これまで企業での人事部門立ち上げや会社経営、PMI推進などの幅広いマネジメント経験を活かし、当社のガバナンス基盤構築をリードしてきた川端大介、ならびに当社のクリエイティブ部門を中心に事業推進を担ってきた小林晃の2名を執行役員に任命いたしました。

今後は両名の専門性を活かし、顧客への価値創出の最大化、プロフェッショナル人材・マネジメント人材のさらなる強化、そして持続的な組織成長戦略の推進に一層注力してまいります。また、継続的に多様な人材を迎え入れながら、組織の拡大と進化を図り、グループ全体としての成長を加速してまいります。

川端 大介 コメント

このたび執行役員に就任いたしました。

これまで事業成長の根幹を担う”人と組織”の変革に取り組んでまいりました。

これからもAIをはじめ先進的な仕組みを積極的に活用し、社員一人ひとりが挑戦し成長できる環境づくりを推進してまいります。

また、個性、属人性を尊重しながら働きがいと働きやすさを両立させ、持続的な企業価値の向上に貢献してまいります。

川端 大介 / Daisuke Kawabataプロフィール

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインにて採用・人材育成・組織開発など人材開発機能を歴任。その後、株式会社Fablicにて人事部門の立ち上げ、組織変革に従事。2018年より株式会社nana musicに参画。人事及び、経営管理管掌の執行役員、デジタルレーベル事業の管掌として管理、事業の両側面から会社経営を牽引。

その後、イタンジ株式会社を経て現在は、執行役員兼コーポレート局長としてノバセルグループジョイン後のPMIを担当。

小林 晃 コメント

このたび執行役員としての重積を担うこととなりました。

クリエイティブとデジタル、認知と獲得、構造と感性をFUSIONする広告モデルを更に強固なものとし、クライアントの課題解決、価値創造に貢献できるよう、より一層尽力してまいります。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

小林 晃 / Akira Kobayashiプロフィール

CM制作会社、Ogilvy Japan、ADKにてプロデューサーとして様々な企業やブランドの広告、コミュニケーション制作に従事。ADKではクリエイティブ・プロデュース局長、本部長補佐として組織を統括。

2024年9月FUSION入社。現在、執行役員兼プロダクション局長、ソリューションプランニング局長。

インタビュー記事：https://note.com/fusion_inc/n/n5b65a68d922e

株式会社FUSIONについて

FUSIONは、「デジタル」と「クリエイティブ」を掛け合わせ、ビジョンを見立てる力で「新しい問いを立て、新しい答えをつくる。」ことをミッションに掲げる広告会社です。

既存の広告会社の枠にとらわれず、理想を欲張りながら実現するアプローチで、さまざまな企業のブランディング・獲得支援を行っています。

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目1-12 VORT AOYAMA II 10階

設立：2020年3月9日

代表取締役：前田遼介

公式サイト：https://fusion-inc.co.jp/