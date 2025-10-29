12月1日に、15周年を迎えるradikoが、周年ロゴや公式キャラクターを発表。デザインは、トークをイメージしたパペット人形。一般投票にて名前を決定！

株式会社radiko

■radiko15周年ロゴ

ラジオにはたくさんの声がある。あなたに響くその声を、radikoで見つけて欲しいというコンセプトを元に、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとしてradiko15周年の象徴であるロゴを制作いたしました。



■radiko公式キャラクター

radikoの新しい「顔」としてラジオを愛する皆さんとの架け橋になってもらいたいという想いを込めた公式キャラクターを新たな仲間に迎えました。ラジオの象徴ともいえるパーソナリティのトークを印象づけやすい、パペット人形をモチーフに、シンプルさや親しみやすさを取り入れたデザインとなっております。



クリエイティブディレクター：高崎卓馬によるコメント ※敬称略

ラジオは、心に届くメディアだと思います。そこにはたくさんの本音があって、いろんなひとたちの素顔があって。やさしい声に出会うと、心の奥のほうが温かくなったりします。

ラジオという素敵な存在にもっと多くのひとが気づいてもらうために、ラジコの１５周年のキャンペーン、FIND YOUR VOICEをつくりました。

自分のお気に入りの声をみつけて、耳を傾けて、日々を楽しく過ごすそんなひとが増えますように。

キャラクターは実は名前を考えていたのですが、ラジコのみなさんに却下されましたw

みなさんに選んでいただいて、長く愛されるものになるといいなあと思います。

素敵な名前をどうぞよろしくお願いします。



＜公式キャラクター名を一般投票にて決定！＞

皆様に親しまれるキャラクターになることを願い、radikoに関わるスタッフが考案した100を超える名前候補案の中から、民放ラジオ各局のみなさんに投票頂き、選び抜かれた5つの候補案が決定しました。

そして、最後の決定は、日頃からradiko・ラジオをご愛用いただいているユーザー/リスナーの皆さんに決めていただきたく、一般アンケート募集を行うことにいたしました。





■募集要項

回答期間：2025年10月29日（水）～2025年11月14日（金）

回答方法：アンケートフォームよりご回答ください

https://form.run/@radiko-15th-anniversary-character-name-vote

回答資格：どなたでもご応募いただけます

結果発表：2025年12月1日（月）にradikoより発表いたします



■注意事項

・１人1回/個人での応募に限ります

・採用されたキャラクターネームの著作権等の権利は、全て当社に帰属します



radikoでは今後も15周年を記念した様々なキャンペーンを予定中です。詳細につきましては、随時ウェブサイト等でお知らせいたします。



ラジコとは

ラジコ（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。



ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額1,100円/税込