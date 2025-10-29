株式会社Cone、コーポレートサイトをリニューアル。一見さんに優しく、友だちに厳しいサイトに。

株式会社Cone

株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、コーポレートサイトをリニューアルしたことをお知らせします。（https://coneinc.jp/）

コーポレートサイトをリニューアルした背景

これまでのConeのコーポレートサイトは、自社の知名度が限りなく低いにも関わらず、大手企業のような「サービス」「お知らせ」「採用情報」といった要素を並べた構成のサイトとなっていました。

大手企業は知名度高く、なにをやっているかも理解がある状態でサイト訪問が起こります。そのため、知りたい情報へアクセスしやすくなっています。

しかし、弊社Coneのような小規模な会社は知名度が低く、まず「お前なにやってんねん、教えてみぃ」という状況からスタートするわけです。

そのため、従来の大手企業のようなサイト構成ではなく「一見さん」に優しい、どんな会社かわかりやすいサイトであるべきだという理由で、コーポレートサイトリニューアルに至りました。

一見さんに優しいトップページへ

まず、どんな会社なのかわかりやすくするために「Coneが大事にしている14個の哲学」を並べています。

次に「Coneがよく聞かれる7つの質問」という形で「サービス」「採用情報」などの要素に触れています。一見さんが気になる項目に回答して、詳しくは別のページに誘導する構成となっています。

トップページ：https://coneinc.jp/

友だちに厳しい採用ページへ

一見さんには優しいサイトですが、友だちには厳しいサイトとなっています。弊社Coneの正社員は必ず「メンバーのだれかの友だち」である必要があります。採用基準が心の通った友だちという「友だち採用」。

そのため、採用ページにアクセスする前に、本当に友だちかどうかを確認するための質問を用意しました。

知っている友だちを選択し、友だちなら知っている質問に回答することになります。

間違えると採用ページにはアクセスすることができません。これで本当の友だちかどうかの精査を行うことができます。

友だち採用ページ：https://coneinc.jp/friend-recruit/

株式会社Coneについて

小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。（※ 2025年10月時点、7名で全事業合わせて累計1,300社超支援）

【会社概要】

・会社名：株式会社Cone

・代表者：佐藤立樹

・設立：2019年4月1日

・URL：https://coneinc.jp/

・事業内容：

└ 資料作成代行サービス「c-slide」の運営

└ 記事作成代行サービス「c-blog」の運営

└ BtoBサイト制作サービス「c-web」の運営

└ フォーム作成ツール「formmate」の運営