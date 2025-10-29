¡ãAHKAH / ¥¢ー¥«ー¡ä ¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Û¥ê¥Çー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥«ー¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Ä¸¶¸÷µÁ¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¿Íµ¤¤Î¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢µ¤ÉÊ¤ËËþ¤Á¤¿ÑÛ¤È¤·¤¿µ±¤¤òÃ¹¤¨¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ãー¥×¤Êßê¤á¤¤òÊü¤Ä¥È¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò2ÀÐ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Ò¤··Á¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¥»¥Ö¥í¥ó ¥í¥µ¥ó¥¸¥å¡É¡£ÑÛ¤È¤·¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¤Îµ±¤¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ¼æ¤¤¿¤Æ¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥¤¥ó ¥×¥Á¡É ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÃÏ¶â¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÌä¤ï¤º¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¼Àµ¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤¸÷¤òÊü¤Ä¥×¥é¥Á¥Ê¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤Î2¿§¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¡Ê2025Ç¯11·î5Æü～2026Ç¯1·î12Æü¡Ë¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡õ¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ±¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¡¢AHKAH¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LINE UP
¼Ì¿¿º¸¡¦¾å¤«¤é¡§¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó ¥í¥µ¥ó¥¸¥å ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¤¥äー¥«¥Õ¡×135,300±ß¡¢Pt / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó¥í¥µ¥ó¥¸¥å ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥Ô¥¢¥¹¡×³Æ11,100±ß¡¢Pt / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¡¢¨¥·¥ó¥°¥ë¥Ô¥¢¥¹
¼Ì¿¿±¦¡§¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó ¥í¥µ¥ó¥¸¥å ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×138,600±ß¡¢Pt / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¼Ì¿¿º¸¡§¡Ö¥»¥Ö¥í¥ó ¥í¥µ¥ó¥¸¥å ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥ê¥ó¥°¡×156,200±ß¡¢Pt / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¼Ì¿¿±¦¡¦º¸&±¦¡§¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥¤¥ó ¥×¥Á ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×³Æ74,800±ß¡¢Pt ,YG / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¼Ì¿¿±¦¡¦Ãæ±û¡§¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥é¥¤¥ó ¥×¥Á ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×71,500±ß¡¢Pt / ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ2025Ç¯11·î5Æü»þÅÀ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
Special Movie
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UkBsOVgiqDU ]
Holiday Promotion
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡õ¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Katie Hillier¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ò¥ê¥äー¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿ーÂç³Ø¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¿ô¡¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯7·î¡¢AHKAH¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£