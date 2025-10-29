「デュワーズ ホワイト・ラベル」と「デュワーズ15年」にてオリジナル景品付き企画品11月５日数量限定で全国発売！

バカルディ・ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社（代表取締役社長 東智徳）が輸入し、サッポロビール株式会社（代表取締役社長 　時松浩）が販売するスコッチウイスキーブランド国内売上No.1（※１）のデュワーズは、数量限定の企画品として、2025年11月5日（水）より「デュワーズ ホワイト・ラベル アイススクープ付き」および、「デュワーズ15年　オリジナルマルチグラス付き ギフトボックス」を全国で発売いたします。


※１：インテージSRI＋2024年7月～2025年6月スコッチウイスキー販売金額より。７業態計（SM・CVS・HC・DRUG・酒量販店・一般酒販店・業務用酒販店）



■企画品概要：「デュワーズ　ホワイト・ラベル　アイススクープ付き」




ご自宅でのハイボール作りにぴったりのアイススクープを添付。高級感あるステンレス素材を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えています。


・製品名：デュワーズ ホワイト・ラベル（700ml）


・景品：オリジナルアイススクープ　1個


・発売日：2025年11月5日（水）


・販売エリア：全国（数量限定）



■企画品概要：「デュワーズ１５年　オリジナルマルチグラス付き」





ストレート、ロック、ハイボールなど自由な飲用シーンを楽しめるデュワーズのロゴが印字されたマルチグラスを添付。年末の贈り物にも最適なギフトボックスで発売いたします。


・製品名：デュワーズ 15年（750ml）


・景品：オリジナルマルチグラス　1個


・発売日：2025年11月5日（水）


・販売エリア：全国（数量限定）



■デュワーズについて
1846年にスコットランドで誕生して以来、180年近く世界で愛され続けるスコッチウイスキー。初代マスターブレンダーのA.J. キャメロンの時代から変わらぬ「ダブルエイジ製法」により、ウイスキーをはじめて飲む人でも親しみやすい、なめらかな味わいに仕上がっています。


・デュワーズ公式サイト：https://www.dewars-jp.com




■商品のお取り扱い店舗に関するお問い合わせ


サッポロビール様のお客様センター


0120-207-800

■その他のお問い合わせ
バカルディ ジャパン（株）事業推進部


https://www.bacardijapan.jp/contact/form/