【導入事例】立川記念病院が「エネオク」で電力調達を最適化。コスト削減と業務負担軽減を同時に実現
株式会社エナーバンク（本社：東京都中央区、代表取締役：村中健一）は、医療法人社団 聖嶺会 立川記念病院（所在地：茨城県笠間市）が、電力調達プラットフォーム「エネオク」を活用し、電力コスト削減と業務負担軽減を実現したことをお知らせいたします。
同院では、電力価格の高騰に対して電力会社の切り替えを行うなどして対策を講じている認識でした。「エネオク」のリバースオークション機能により、複数の電力会社がリアルタイムで入札を行い、最適な契約を自動的に選定。これまで固定プランを利用していた同院でも、完全固定プランも含む提案を受けることで、電気料金の削減に成功しました。
該当記事URL：https://enepark.enerbank.co.jp/cases/yuz-u3wdqf13/
・ご担当者様コメント
「無料で一括見積が取得でき、交渉の手間もかからない点に魅力を感じました。すでに電力会社を切り替えていたが、そこから更に10％以上削減できて驚きました。」
（立川記念病院 事務長 様）
・「エネオク」について
環境省HPにも掲載されている電力調達プラットフォーム「エネオク」は、企業・自治体が無料で電力調達の見直しを行えるサービスです。50社以上の電力会社から入札を受けられ、10％以上の電気代削減と業務効率化を同時に実現します。また、非化石証書やJクレジットなどの環境価値取引、再エネ導入支援も国内最安水準の手数料で提供しています。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社エナーバンク
担当：工藤 純也
Email：info@enerbank.co.jp
URL：https://form.run/@RE-guide3
■会社概要
株式会社エナーバンク
共同創業者代表取締役:村中健一
共同創業者代表取締役:佐藤丞吾
共同創業者CTO：関根大輔
住所:103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1-17丹生ビル2階
電話:03-6868-8463
URL: https://www.enerbank.co.jp/
