アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー3名のコンセプトビジュアルグッズの受注販売を11月4日(火)より開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」のメンバー3名のコンセプトビジュアルグッズをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
「.LIVE」より神楽すず、カルロ・ピノ、「ぶいぱい」より斜落せつなのコンセプトに合わせた描き下ろしグッズを当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて2025年11月4日(火)より販売いたします！各メンバーの魅力や世界観を詰め込んだ特別なイラストをぜひお楽しみください！
■『コンセプトビジュアルグッズ』 詳細
以下4種類のグッズを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼ガラスマウスパッド
全3種
価格：19,800円(税込)
サイズ：約W350×H300mm
材質：強化ガラス、天然ゴム
▼A4メタルグラフ
全3種
価格：12,800円(税込)
サイズ：A4サイズ（約W297×H210mm)
材質：ブリキ製
▼ラバーマット
全3種
価格：4,000円(税込)
サイズ：約W550×H300mm
材質：ポリエステル、天然ゴム
※『ガラスマウスパッド』・『A4メタルグラフ』・『ラバーマット』の各商品をご購入いただくと、それぞれにコレクションカード（紙製／約W63×H88mm）を1枚お付けいたします。
▼缶バッジ
全3種
価格：500円(税込)
サイズ：直径約56mm
材質：紙・ブリキ
■販売概要
【販売期間】
2025年11月4日(火)12時00分～2025年12月8日(月)23時59分
【発送時期】
2026年1月中旬～2026年3月上旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
