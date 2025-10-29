Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¦¿ûÅÄ°¦µ®¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömauve by¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡Ã¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömauve by¡Ê¥âー¥Ö ¥Ð¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢2025AW¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¥½¥í1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¹¤Î¤¢¤¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡Ö¿ûÅÄ°¦µ®¡Ê¤¹¤À¤¢¤¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ømauve by Aki Suda¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤òÊü¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ûÅÄ°¦µ® ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömauve by¡×¤È2025AW¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Æ
¡Ømauve by Aki Suda¡Ù¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
mauve by¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
¥¥é¥¥é¤Ç¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤»ä¤Î°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎÅß¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¿ûÅÄ°¦µ®¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡
2004Ç¯12·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ï¡ÈÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)¥ì¥â¥ó¡É¡£
ÆÃµ»¤Ï½ñÆ»¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¿å±Ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï1st¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¹¤Î¤¢¤¡Ù¤òÈ¯Çä¡£º£¸å¤â¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤òÊü¤Ä
1st Collection¡ÖJewel of Starlight¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡Ë¡×
mauve by Aki Suda¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¥¥é¥¥é¡É¤¬¼çÌò¤Î
¡ÖJewel of Starlight¡×¡£
¥Ñー¥ë¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Á¥§ー¥óËÜÍè¤Îµ±¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢¡Pearline Metal Necklace¡Ê¥Ñー¥ë¥é¥¤¥ó ¥á¥¿¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë
¡¦Color¡§Gold,Silver
¡¦Type¡§¿¿ï«
¥Ñー¥ë¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñー¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢
Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥Óー¥ë¤¬¥Ñー¥ë¤È¥Ñー¥ë¤ò
·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê
¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÈ¿¼Í¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä
¥á¥¿¥ë¥Üー¥ë¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£
Î¢¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥Ñー¥ÄÉôÊ¬¤Ë¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÊ³¬¼°¤ËÄ¹¤µÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
°ìËÜ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¤ê
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡Pearl Line Earcuff¡Ê¥Ñー¥ë ¥é¥¤¥ó ¥¤¥äー¥«¥Õ¡Ë
¡¦Color¡§Gold,Silver
¡¦Type¡§¿¿ï«
ÍÉ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤¬
¥¥é¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥¤¥äー¥«¥Õ¡£
¥Ô¥¢¥¹¥Ûー¥ë¤¬
¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ª¸µ¤Ë¤Ï¡¢°ìÎ³¤Î¥Ñー¥ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç
½À¤é¤«¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
È±¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë½Ö´Ö¤ä
¿¶¤ê¸þ¤¯½Ö´Ö¤Ê¤É»×¤ï¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê
µ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡Pearl ¡õ SparkleChain Ring Set¡Ê¥Ñー¥ë ¥¢¥ó¥É ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¥Á¥§ー¥ó ¥ê¥ó¥° ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦Color¡§Gold,Silver
¡¦Type¡§¿¿ï«
¡¦Size¡§S Size¡ÊÌó9¹æ¡Ë¡¿M Size¡ÊÌó12¹æ¡Ë¡¿L Size¡ÊÌó15¹æ¡Ë
¢¨Pearl Ring¤Ï¥µ¥¤¥º¤ÎÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢Ìó9¹æ～15¹æ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§ー¥ó¥ê¥ó¥°¤È¥Ñー¥ë¥ê¥ó¥°¤Î2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
¥Á¥§ー¥ó¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏ¶âËÜÍè¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿
°õ¾Ý¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥ë¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Âç¤¤µ°ã¤¤¤Î¥Ñー¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¤É¤Á¤é¤âºÙ¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤Î¤¢¤ë¡¢
»ØÀè¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡Studded Fluffy Scrunchie¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥º ¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£ー ¥·¥å¥·¥å¡Ë
¡¦Color¡§Black¡¢Beige¡¢Bordeaux
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢
¥í¥´¤¬Íî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ãー¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿
¥·¥å¥·¥å¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¡¢
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥º¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë
È¿¼Í¤Ç¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¡£
·ë¤ó¤ÀÈ±¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢
»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥´ー¥ë¥É¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ï¡¢
¥·¥å¥·¥å¤«¤é¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦Àè¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯12·îÍ½Äê
Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ
¡¡Àè¹Ô´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´°÷¤Ë¹ë²ÚÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤ªÆÀ¤Ê¹ë²Ú¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ø¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÔÀè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¡Õ
£±.Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´°÷¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£².Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¿ûÅÄ°¦µ®¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡È¥Á¥§¥¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£³.10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥ó¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£´.25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£µ.Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È
¡ãPre Order Limited Set¡äJewel of Starlight Complete Set¡Ê4ÅÀ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Pearline Metal Necklace¡¿Pearl Line Earcuff¡¿Studded Fluffy Scrunchie¡¿Pearl ¡õ SparkleChain Ring Set
²Á³Ê¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãPre Order Limited Set¡äJewel of Starlight Necklace¡õEarCuff Set¡Ê2ÅÀ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Pearline Metal Necklace¡¿Pearl Line Earcuff
²Á³Ê¡§14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãPre Order Limited Set¡äJewel of Starlight Ring¡õScrunchie Set¡Ê2ÅÀ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Pearl ¡õ SparkleChain Ring Set¡¿Studded Fluffy Scrunchie
²Á³Ê¡§11,550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨È¯Á÷¤Ï12·î²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¤´¹ØÆþ ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¡§https://www.mauveby.com/
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¾¦ÉÊ¼ïÎà¡§¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿¥¤¥äー¥«¥Õ¡¿¥ê¥ó¥°¡¿¥·¥å¥·¥å
mauve by¤È¤Ï
¡È¤¤¤ÞÍß¤·¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë
º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤Ê¤É¡¢
Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äSNS¤Ç¿ï»þÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È/SNS
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.mauveby.com/
Instagram ¡§https://www.instagram.com/mauve_by/
X ¡§https://x.com/mauve_by
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@mauve_by
LINE ¡§https://lin.ee/kfKxzoM
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥âー¥É¥¢ー¥È
½êºßÃÏ ¡§¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-1-12 VORT AOYAMAII 7F
²ñ¼ÒHP ¡§https://smode.co.jp/