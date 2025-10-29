株式会社極楽湯

株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 剛史)は、株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)と共同主催で、2025年11月20日(木)よりRAKUCAFEで、TVアニメ「忘却バッテリー」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

TVアニメ「忘却バッテリー」× RAKUCAFE コラボ開催決定！

https://rakuspa.com/rakucafe/

コラボHP：https://rakuspa.com/rakucafe/boukyaku-battery.pdf

■コラボキャンペーン概要

TVアニメ「忘却バッテリー」× RAKUCAFE

〇開催期間：2025年11月20日(木)～12月10日(水)

〇開催店舗：RAKUCAFE池袋店、心斎橋店

〇開催内容

1.ご来店いいただいた方に、コラボ限定ミニポスターをプレゼント

2.オリジナルコラボグッズの販売

3.コースターがもらえるコラボメニューの販売

4.イラストを使用したパネル・ポスターのコラボ装飾やARフォト

1.来店特典 コラボ限定のミニポスタープレゼント

ご来店いただいた方に、コラボ限定のミニポスターをプレゼントします。

絵柄は全5種ランダムとなります。

※1回のご利用でお一人様1枚まで

来店特典

2.コラボグッズの販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売します。

また、オンラインショップでも11月20日(木)12:00～販売します。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに特典で和紙風ステッカーをプレゼントします。(全5種ランダム)

※在庫がなくなり次第終了となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

コラボグッズ

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージした限定メニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

コラボメニューコースター

4. コラボ装飾・ARフォトフレーム

描き下ろしイラストを使用したパネル・のぼり等が店舗に登場します。

また、館内に掲示してあるポスター内の専用二次元コードをスマートフォンで読み込むと、全5種類ランダムでARフォトフレームが出現します。

コラボ装飾

▼『忘却バッテリー』公式X(@boukyakubattery)

https://x.com/boukyakubattery

▼RAKU CAFE 池袋(公式)X(@RAKUCafe__)

https://x.com/RAKUCafe__

▼RAKU CAFE 心斎橋(公式)X(@RAKU_CAFE)

https://x.com/raku_cafe

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X(@gokurakuyu_spa)

https://twitter.com/gokurakuyu_spa

■コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼TVアニメ「忘却バッテリー」× RAKUCAFE

https://rakuspa.com/rakucafe/boukyaku-battery.pdf

■会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100％子会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 剛史

設立 ： 2017年1月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯HD100％子会社

代表者 ： 代表取締役社長 山本 真司

設立 ： 2023年8月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 1,000万円

事業内容： イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、製造、販売

URL ： https://gkmarketing.co.jp/