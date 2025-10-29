経済予測プラットフォーム『xenoBrain』、未上場50万社の5年先業績予測に「パーソナライズAI解説コメント」機能を追加

株式会社xenodata lab.

株式会社xenodata lab.（本社：東京都台東区、代表取締役：関 洋二郎）は、経済予測プラットフォーム『xenoBrain』において、50万社超の国内上場/未上場企業の5年先業績予測に「パーソナライズAI解説コメント」機能を追加しました。

本機能は、当社独自の予測AIが算出する5年先までの業績予測および予測根拠分析に対し、Anthropic社の世界最高水準の対話型生成AI「Claude」との連携により、ユーザーの業務内容に応じた解説コメントと具体的な推奨アクションを自動生成するものです。

これにより、営業先への提案内容の自動生成や、投資先のリスク/機会調査結果の自動生成などが可能になります。業績予測結果を踏まえて「自社がどう動くべきか」を即座に把握でき、データに基づく迅速で質の高い意思決定を実現します。

■開発背景：「5年先の見通し」で中長期分析を支援

先日提供を開始した1年先業績予測のAI解説コメント機能に続き、「中長期的な業績見通しや構造変化を分析し、経営戦略に活かしたい」とのニーズにお応えし、国内上場/未上場企業の5年先業績予測にもAI解説コメント機能を搭載しました。

当社独自の予測AIと「Claude」の融合により、xenoBrainの予測結果や要因分析、各社の中期経営計画、外部機関の見通しなどをもとに分析を実施し、「なぜこの予測になるのか」「どの要因に注目すべきか」を自動で解釈し、解説コメントを生成します。これにより、定量的な予測値と定性的な洞察を組み合わせた、より実践的な中長期分析が可能となりました。

■新機能「業績予測（5年）AI解説コメント」の特徴

本機能は、xenoBrainの強みであるAI予測を具体的なアクションに繋げるための新機能です。

以下の3つの特徴により、ユーザーの意思決定を新たな次元へと引き上げます。

- 独自AIによる高精度な「経済予測」xenoBrain独自の予測AIが算出した5年先業績予測の結果および業績変動要因を要約。どのセグメントがキードライバーとなるか、その中でも影響の大きい製品需要などを確認できます。- Claude連携による解説コメント自動生成xenoBrainの予測結果と根拠分析をもとに、Claudeが解説コメントを作成。さらに、中期経営計画や業界平均との比較分析も加え、ビジネスの意思決定に直結する多角的なインサイトを提供します。- パーソナライズ機能による具体的な「アクション提案」ユーザーが入力した業務内容に基づき、その立場に最適化されたアクションを提案します。さらに、企業独自の戦略や過去の知見といった「自社ナレッジ」を反映させることも可能です。これにより、組織の経験や方針を反映した、より質の高い分析とアクションプランを全社で共有・活用できます。

■想定ユースケース

- 営業先への提案内容の自動生成- 投資先のリスク・機会調査結果の自動生成- 中期経営計画策定時の成長性・リスク分析の自動生成 など

■ 経済予測プラットフォーム『xenoBrain』について

『xenoBrain』は、経済ニュースや企業開示資料、統計データなど、膨大な情報を独自のAIで解析し、企業業績や素材価格、業界需要など様々な経済情報を予測するプラットフォームです。

帝国データバンクやダウジョーンズと提携することで、7万の経済指標、50万社の企業情報、1万5,000の業界情報といった国内最大級の経済データ基盤を基に、高精度な予測を提供し、事業会社や金融機関の経営意思決定をサポートします。

サービスサイト： https://service.xenobrain.jp/

■ ゼノデータ・ラボの会社概要

会社名：株式会社xenodata lab.

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-4 グローシア上野302

設立年月日：2016年2月12日

代表者：代表取締役 関 洋二郎

URL：https://www.xenodata-lab.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社xenodata lab. 広報担当

Email：pr@xenodata-lab.com