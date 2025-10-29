【COFOフラッグシップモデル】限定カラーは即日即完。最高に贅沢な自分空間へ。ワークライフをグレードアップさせるチェア「COFO Chair Premium 2」の先行予約金額が5000万円を突破！
理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）は、「COFO Chair Premium 2」の応援購入プロジェクトをMakuakeにて9月24日から開始し、10月29日（水）時点で先行予約金額が5000万円を突破しています。限定カラーの「ALL BLACK」は開始10時間で完売してしまうなど、３年ぶりのCOFOフラッグシップモデルに注目が集まっています。
Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/cofo_chair_premium2/
※プロジェクトは2025年11月21日（金）22:00まで実施中。
■COFO Chair Premium 2とは
リラクゼーションブランド「COFO」の旗艦モデルで、現在Makuakeにて先行予約受付中。チェア全体に使用されている高級プレミアムメッシュがメッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現。さらに、3Dに進化したヘッドレスト、6Dのアームレストによって、より幅広い体型の方に快適なチェアライフが叶うよう設計されています。
体重の掛け方で自然に可変する、高級プレミアムメッシュを使用したランバーサポートは、ちょうどいい位置から、快適な反発力で腰を支えます。
6Dの可動域をもつアームレストは、必要な時に必要な場所に腕を置けるだけでなく、時にはアームレストが邪魔にならないような位置に配置も可能。
上下と軸の違う２つの角度の３Dの可動域で、ユーザーの頭部にピッタリの場所にヘッドレストを設置可能。疲れた首を優しく支えます。
◼️ユーザーからの声
「cofoチェアに憧れていました。頑張ってください、応援してます。」
「ずっと気になってたCOFOチェア。今回の新商品リリースで購入を決断しました。届くのを楽しみにしています！」
COFOを知っていただくきっかけ、COFOの製品を手に取っていただくきっかけとして、
COFO Chair Premium 2を選んでいただいた、大変嬉しいコメントもたくさんいただいております。
また、
「高級チェアを比較してCOFO Premiumにしようと思っていましたが、「2 が出るまで待とう・・・」と思って半年。ようやく出てくれました！楽しみにしてます！」
と、新商品のリリースを心待ちにしていただいていた方も。
（Makuakeユーザーコメント欄より抜粋）
■展示情報
梅田 蔦屋書店
・住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F
・展示期間：2025年10月1日（水）～2025年11月9日（日）
・展示商品：COFO Chair Premium 2 グレー
・営業時間：8:30-21:00（※最新の店舗情報はHPをご確認ください。）
・アクセス：https://store.tsite.jp/umeda/access/
二子玉川 蔦屋家電
・住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
・展示場所： 2F SHARE LOUNGE前
・展示期間：2025年9月17日（水）～2025年10月31日（日）
・展示商品：COFO Chair Premium 2 オリジナルブラック
・営業時間：10:00-20:00（※最新の店舗情報はHPをご確認ください。）
・アクセス：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/access/
■製品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53972/table/71_1_2e46f873696460e37977b0efc25422a8.jpg?v=202510300626 ]
※こちらのスペック、仕様等は2025年9月24日の先行予約販売開始時のものであり、一般販売開始時には、スペック等が異なる場合がございます。
＜COFOについて＞
COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*自社調べ、2025年3月1日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。
＜株式会社COFO会社概要＞
社名：株式会社COFO
代表者：江沢 弘輝
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F
事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売
COFO公式サイト：https://cofo.jp/
