【千葉県習志野市】11月8日（土）・9日（日）食とくらしの祭典を開催します！

習志野市役所

2日間にわたり、暮らしに役立つ3つのイベントを同時開催いたします。皆様お誘いあわせのうえ、是非お越しください。




・日時


　11月8日（土）・9日（日）各日午前10時～午後3時


　※内容は変更になる場合があります。


★第58回習志野市農業祭　


　「つくる喜び、食べる幸せ、ならしの野菜」






【市ホームページ】


https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/bosyu/event/18412.html



★第56回ガスフェスタ


　「くらしにプラス！家族で選ぼう ガスのチカラ」




【企業局ホームページ】


https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/eigyoryokin/27493.html



★消防・救急フェア


　「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」




【消防ホームページ】


https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/yobo/oshirase/shouboukyuukyuufea.html