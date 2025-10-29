【千葉県習志野市】11月8日（土）・9日（日）食とくらしの祭典を開催します！
習志野市役所
2日間にわたり、暮らしに役立つ3つのイベントを同時開催いたします。皆様お誘いあわせのうえ、是非お越しください。
・日時
11月8日（土）・9日（日）各日午前10時～午後3時
※内容は変更になる場合があります。
★第58回習志野市農業祭
「つくる喜び、食べる幸せ、ならしの野菜」
【市ホームページ】
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/bosyu/event/18412.html
★第56回ガスフェスタ
「くらしにプラス！家族で選ぼう ガスのチカラ」
【企業局ホームページ】
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/eigyoryokin/27493.html
★消防・救急フェア
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
【消防ホームページ】
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/yobo/oshirase/shouboukyuukyuufea.html