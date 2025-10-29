「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数」　信託報酬率引き下げのお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、このたび、「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数」（証券コード：413A、以下「当ETF」）の信託報酬率の引き下げを行なうことを決定いたしました。

今後も投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう取り組んでまいりますので、「iFreeETF」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 特集ページ(https://www.daiwa-am.co.jp/etf/special/taiwantech/)

1.変更対象ファンド

iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数（証券コード：413A）

2.変更内容および変更理由

費用削減により運用成果の向上を図るため、信託報酬率（税抜）を年率0.32％から年率0.26％に引き下げます。

なお、投資対象とするETFの信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率（税込）は、年率0.787％程度から年率0.721％程度に変更いたします。

３．変更適用日

2025年11月7日

