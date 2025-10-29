12月22日(月) AndTech「ナノサイズポリマーアロイの設計と環境適合材料（バイオ由来樹脂、再生樹脂）の最新開発動向～ポリマーアロイ化技術の有用性ほか」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、ポリマーアロイについて第一人者からなる「ナノサイズポリマーアロイの設計と環境適合材料（バイオ由来樹脂、再生樹脂）の最新開発動向 ～ポリマーアロイ化技術の有用性と適用事例～」講座を開講いたします。

異種ポリマーの混合によって物性を向上させるポリマーアロイ技術は、21世紀に入ってからも顕著な進展を遂げています。特に、非相溶性ポリマーアロイ中の分散粒子径を従来のμmレベルから数ナノメートルレベルへと微細化することで、靭性や誘電特性など、従来にはない新たな機能を発現させる革新的なポリマーアロイの工業化が進行しています。これらナノサイズ分散技術はバイオ由来樹脂や回収ポリマーを用いた再生樹脂の製造にも応用されており、環境適合型材料の開発にも大きく貢献しています。本講座では、ポリマーアロイ製法の基礎知識からナノサイズ分散ポリマーアロイ関連技術まで、さらには最新の技術開発動向やその実例まで紹介します。

本講座は、2025年12月22日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0a3e0b-e7ab-6efa-95a4-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：ナノサイズポリマーアロイの設計と環境適合材料（バイオ由来樹脂、再生樹脂）の最新開発動向 ～ポリマーアロイ化技術の有用性と適用事例～

開催日時：2025年12月22日(月) 13:00-16:00

参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

元住友化学 株式会社AndTech 技術顧問 今井 昭夫 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・ポリマーアロイの相分離構造とその形成機構

・ナノサイズ分散粒子を有するポリマーアロイ

・ポリマーアロイ化技術を適用した環境適合材料の開発

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目

【講演主旨】

異種ポリマーの混合により物性向上した材料を開発するポリマーアロイの技術は21世紀に入ってからも顕著に進展している。特に非相溶性のポリマーアロイ中の分散粒子径を従来のμｍレベルから数ナノメーターレベルまで微細化して、従来にない特性：靭性、誘電特性等を発現させる新規なポリマーアロイの工業化が進行している。このようなナノサイズポリマーアロイの製法に関連する技術は、バイオ由来樹脂や回収ポリマーによる再生樹脂の製造技術にも応用され、環境適合材料の開発に繋がっている。本講座ではこれらの技術開発動向の実例を紹介し、解説する。

【プログラム】

１．ポリマーアロイの相分離構造とその形成機構

1.1 相溶領域から非相溶領域へのシフト：相図（組成-温度線図）とスピノーダル分解

1.2 モルフォロジ―形成の熱力学的解釈

1.3 モルフォロジ―（分散粒径・粒径分布）が樹脂物性に及ぼす影響

1.4 非相溶性ポリマーアロイにおける分散相粒径の制御技術

1.5 相溶化剤（相容化剤）を用いるμｍレベルの分散制御とリアクティブプロセッシング法による「第三世代ポリマーアロイ」

2. ナノサイズ分散粒子を有するポリマーアロイ

2.1 高せん断力による分散制御

2.2 ナノサイズ分散系ポリマーのモルフォロジー解析

2.2 ナノサイズ分散系ポリマーアロイの物性

2.3 ナノサイズ分散系ポリマーアロイ材料の工業分野への応用

３．ポリマーアロイ化技術を適用した環境適合材料の開発

3.1 植物成分を原料とするポリマー工業材料の開発事例

3.2 植物由来成分を分散相とするポリマーアロイ材料の開発事例

3.3 セルロース、セルロースナノファイバー組成物の開発事例

3.3 回収ポリマーのリサイクルによる再生樹脂の開発事例

3.4 回収樹脂の性能向上のためのポリマーアロイ化技術

４．まとめ

［質疑応答］

【講演の最大のPRポイント】

永年の各種ポリマーアロイ材料の開発経験や技術指導経験に基づいて、20世紀までに技術確立されたポリマーアロイ製法の知識や、21世紀に入って急速に進展したナノサイズ分散ポリマーアロイ関連技術に関する知識・情報を体系的に整理して解説する。

