Ì¡²è¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù¡¢¡ÉËÜ¤ÎÄ®¡É¿ÀÊÝÄ®¤Î¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ëÌ¡²è¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù¡Êºî¡¦»ùÅçÀÄ¡Ë¤¬¡¢¿ÀÅÄ¸Å½ñÅ¹Ï¢ÌÁ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖJIMBOCHO¸Å½ñÅ¹MAP¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î¸Å½ñÅ¹³ÆÅ¹¡¢¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÅÄ¸Å½ñÅ¹Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊURL:https://jimbou.info/map/¡Ë
¡ü¡ÖJIMBOCHO¸Å½ñÅ¹MAP¡×¤´¾Ò²ð
¡ÖJIMBOCHO¸Å½ñÅ¹MAP¡×¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¸Å½ñÅ¹Ï¢ÌÁ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¿ÀÊÝÄ®¸Å½ñÅ¹³¹¤Î¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤é¡ÖËÜ¤Î³¹¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤Ï¡¢100Å¹¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¸Å½ñÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤æ¤¨¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¤é½ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ°ÆÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡È¸ÅËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Ê¸³Ø¡¢Îò»Ë¡¢Èþ½Ñ¡¢Å¯³Ø¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢³Æ¸Å½ñÅ¹¤¬°·¤¦ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò·ÇºÜ¡£Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖJIMBOCHO¸Å½ñÅ¹MAP¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Î°ìºý¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡üºîÉÊ¾Ò²ð¡§¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤³¤Ï¡¢ËÜ¤È¿Í¤È¤¬¤â¤¦°ìÅÙ½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹¾ì½ê¡£
¤Ò¤Ã¤Ä¤áÈ±¤Îµ¤¤À¤ë¤²¤ÊÀÄÇ¯¤¬±Ä¤à¸ÅËÜ²°¡Ö½½·îÆ²¡×¡£
Å¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
ËÜ¹¥¤¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤¤Ç¯º¢¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¢
ÉÔÍ×¤ÊËÜ¤ò¼Î¤Æ¤ËÍè¤ëÃË¡¢É×¤ÎÂ¢½ñ¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿Ì¤Ë´¿Í¡£
¤Õ¤È¼ê¤Ë¤·¤¿°ìºý¤ÎËÜ¤¬¡¢»×¤ï¤Ì±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯――¡£
ËÜ¤ò°¦¤·¡¢ËÜ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¡¢
¼î¶Ì¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ!
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
ºî¡§»ùÅçÀÄ
Äê²Á¡§1´¬ 792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢2´¬ 836±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
È¯ÇäÆü¡§1´¬ 2025Ç¯1·î15Æü¡¢2´¬ 2025Ç¯4·î15Æü
È½·¿¡§£Â£¶È½
ÊÇ¿ô¡§1´¬ 194ÊÇ¡¡2´¬ 194ÊÇ
ISBN¡§1´¬ 9784047381070¡¢2´¬ 9784047383746
¡¦»î¤·ÆÉ¤ßÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://comic-walker.com/detail/KC_006231_S?episodeType=first
¡ü¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡ÙX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¥Ï¥ë¥¿¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJIMBOCHO¸Å½ñÅ¹MAP¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£Âè¼·ÏÃ¡ÖÀ¸¤±¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÎØÉñ¶Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢½½·îÆ²¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë»à¤Í¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤ËÜ¡×¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç»à¤Í¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤ËÜ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¡Ö¡ôÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇËÜ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
～11/16¡¡23¡§59
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
£±.¥Ï¥ë¥¿¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@hartamanga)¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
£².¥Ý¥¹¥È¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§
£³.#ÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇËÜ ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç»à¤Í¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤ËÜ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¿äÁ¦ÍýÍ³¤òÅê¹Æ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Ý¥¹¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ä¥êー¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/hartamanga/status/1980937268631371997
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡ÙÃø¼ÔÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è
¡ÊÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¨Ê£À½¸¶²è¤Î¥Úー¥¸¤Ï¤´´õË¾¤Î¥Úー¥¸¤ò»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£