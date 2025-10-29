クリエイターの才能を事業化するエージェンシー「WOWs」に所属する「アヤノダガネ」が「PAPABUBBLE」とコラボイベント開催
クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）所属のクリエイター「アヤノダガネ」とCraft Candy Theater「PAPABUBBLE（パパブブレ）」が初コラボイベントを開催！TikTok LIVE配信を通じて製造工程をリアルタイムでお届けし、同時にコラボキャンディの販売や店舗での1日店長イベントも実施します。
■アヤノダガネ プロフィール
名古屋出身のポジティブ海外ガール！
幸せオーラ溢れるクリエイティブで
ディズニーメイクからダンスまで幅広い投稿が国内外で大人気。
TikTok：https://www.tiktok.com/@ayanodagane32
Instagram：https://www.instagram.com/ayanodagane/
■ライブで作るオリジナル限定キャンディ制作
アヤノダガネ本人がPAPABUBBLE職人と共にキャンディ作りに挑戦。
自身がデザインしたコラボキャンディの製造過程を、PAPABUBBLE公式TikTokアカウントでライブ配信&アヤノダガネのアカウントで同時配信をいたします。
配信中に制作した限定柄を含むコラボキャンディを、TikTok shopにて数量限定で販売。即日配送されます。
商品情報
商品名：papabubble × アヤノダガネ コラボキャンディ
価格：税込880円
■横浜アトリエでの1日店長イベントも開催！
当日はアヤノダガネがPAPABUBBLE横浜アトリエに来店し、1日店長としてファンと交流。
「コラボキャンディ」を含む商品を2,000円（税込）以上購入した方を対象に、本人から商品を直接お渡しする「チェキ撮影会」を実施します。
＜イベント概要＞
開催日：2025年11月9日（日）
会場：PAPABUBBLE横浜アトリエ（神奈川県横浜市中区相生町4-76-1）
TikTok LIVE配信：11:00～
商品お渡し＆チェキ撮影会：12:30～13:30／14:00～15:00
※詳細や注意事項はPAPABUBBLE公式TikTokアカウントにて随時発信予定です。
■アヤノダガネ コメント
Hi~ !!!アヤノダガネです!!!
この度は素敵なチャンスをありがとうございます !!!
可愛いキャンディをpapabubbleさまと一生懸命考えました!!!
オンラインでも対面でもたくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです !!!
11/9にみなさんにお会いできるのをとっても楽しみにしています !!
素敵な時間にしましょうsee ya🫶 !!!
株式会社WOWs 会社概要
WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。所属する国内トップクラスのTikTokクリエイターを強みに、クライアント企業様のプロモーション支援からBtoC事業までクリエイタードリブンな事業展開を手掛けています。画一的な育成や管理をするのではなく、それぞれのカラーに向き合い、それぞれの夢に合った道を共創していくことを強みに、企画・ブランド・プロジェクト・事業化など多様な可能性を見据えながら、「夢中」を「市場価値」に変える挑戦を目指します。
会社名： 株式会社WOWs
代表者： 代表取締役CEO 李晟在
設立 ： 2024年2月
所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19－18 コマツローリエビル 9階
事業 ： クリエイターエージェンシー
URL ：https://wows-agency.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社WOWs 広報チーム
Email: pr@wows.co.jp