ブレイブロジス、運転中のスマホ操作抑止アプリ「monap(TM)（モナップ）」のアップデートを実施

株式会社BRAVELOGIS

物流事業に関するサービスを提供する株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス、本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）は、運転中のスマホ操作抑止アプリ「monap(TM)（モナップ）」に、企業の安全運転管理を支援する新機能を追加したことをお知らせいたします。

これにより、「スマホ操作の抑止」にとどまらず、運転行動の可視化や企業ポリシーに合わせた柔軟な管理が可能となりました。企業・ドライバー双方にとって利便性と安全性を両立し、より効率的で安心な運行管理の実現に貢献します。

詳細はこちら :https://monap.me/

■アップデートの背景

物流業界では、長距離運転や複数拠点間の配送など、ドライバーが一人で過ごす時間が長く、スマートフォンの通知や操作による“ながら運転”が事故の原因となるケースが依然として後を絶ちません。

また、各企業では安全教育の徹底やドライブレコーダーの導入など、さまざまな対策が進む一方で、「運転中の危険行動を未然に防ぐ」仕組みの整備が課題となっています。

こうした課題に対し、当社は「monap」を単なる「運転中のスマホ操作を抑止するアプリ」にとどめず、「ドライバーの安全」と「企業の安心」を両立できる仕組みとして進化させる必要があると考え、今回のアップデートを実施しました。

新機能では、操作抑止に加え、ドライバーの運転状況を可視化し、管理者が安全傾向を把握できる仕組みを強化。これにより、企業の安全管理体制をサポートし、事故リスクの低減と働く環境の改善を両立します。

■「monap」サービス概要

※アップデート情報は [NEW]と記載

1. 速度とセンサーによる高精度な「運転検知」と自動ガード

スマートフォンのセンサー情報を解析し、運転状態を自動判定。運転開始時にガードモードが作動し、不要な画面操作を制限します。車両停止などで運転終了が確認されると、自動的にガードが解除され、バッテリー消費を最適化する仕組みも搭載しています。



2. 着信の自動応答・拒否による通話リスクの低減

運転中の着信を自動制御。ハンズフリー接続時は管理者設定に応じて通話を許可し、安全性と業務効率を両立します。



3. [NEW] 運転行動のスコアリングとフィードバック

急加速・急減速などの挙動を自動記録し、安全運転スコアを算出。ドライバーの意識向上と企業全体の安全文化定着を支援します。



4. [NEW] 企業ごとのポリシーに合わせた柔軟なカスタマイズ

クラウド上でガード条件や通話ルール、スコア表示などを一括管理。運用ルールに合わせた細やかなカスタマイズが可能です。

- ガードモードの動作条件- 通話制御ルール- スコア表示設定- アプリ更新ポリシー など

5. [NEW] 「助手席モード」で同乗者にも配慮

運転していない状況で一時的にガードを解除できるモードを搭載。利便性を保ちながら安全性にも配慮します。



6. [NEW] 運転データの管理と連携

運転特性データを安全に保存し、クラウド管理システムと自動連携。管理者は運転傾向を把握し、教育や安全指導に活用できます。

■「monap」アプリ概要

- アプリ名: monap(TM) （モナップ）- 提供プラットフォーム: Android10以降

詳しい資料のご請求やトライアルのご相談は、下記の「monap」公式サイトにお問い合わせください。

■ 株式会社BRAVELOGISについて

monap公式サイトはこちら :https://monap.me/

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE/電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース管理システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。

今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。

■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー