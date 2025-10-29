都心近接の利便性と静穏な住環境を両立「メイクスアート五反野」が完成

株式会社メイクス

自社ブランドマンションの企画・開発・販売などを手がけているメイクスグループ（本社：東京都渋谷区）が、「メイクスアート五反野」を東京都足立区・五反野駅エリアに完成させました。

上野・秋葉原・銀座・押上など都心主要エリアへスムーズにアクセスできる利便性と、落ち着いた住環境を兼ね備えた都市型レジデンスです。

外観は、ベージュ系で統一されたタイル貼りの外壁に、ホワイトガラスのバルコニーを組み合わせた上品なファサードデザイン。

シンプルでありながらエレガントな佇まいが、次世代まで色褪せない洗練された印象を与えます。

エントランスホールには、アースカラーの落ち着いた空間の中に面アートを配置し、建築とアートを融合。

日常の中に非日常を感じさせるシンボリックな空間が、住まう人を静かに迎え入れます。

■都心主要エリアへスマートアクセス。「五反野」駅を拠点に快適な都市生活を実現

本物件は、上野・秋葉原・銀座・押上など、東京を象徴する主要エリアへダイレクトアクセスできる「五反野」駅を最寄りとする好立地に位置しています。

東京メトロ日比谷線直通の東武スカイツリーラインをはじめ、「北千住」駅では東京メトロ千代田線、「押上」駅では東京メトロ半蔵門線に接続。

通勤や通学、休日の外出まですべてがスムーズな、軽快なマルチアクセスを実現します。

外観は、都会的で洗練された印象を与えるスタイリッシュなデザイン。

縦のラインを強調したフォルムやガラスバルコニーが、スマートで現代的な都市建築の表情を描きます。

エントランスホールは、木のぬくもりとアートの調和が心地よい空間を創出し、住まう人や訪れる人を優しく迎え入れます。

周辺には、「北千住マルイ」や「ルミネ北千住」といった大型商業施設、荒川河川敷や西新井橋緑地など自然豊かな環境も点在。

ショッピングやグルメ、リラクゼーションを自在に楽しめるバランスの取れたロケーションです。

また、沿線には東京電機大学や東京藝術大学など多数の大学が集積し、教育環境にも恵まれています。

都心直結の利便性と穏やかな住環境を両立する、魅力あふれる都市型レジデンス。

快適で上質な暮らしを叶える新しい価値が、ここ五反野からはじまります。

■作品：「トウメイナヘイオン」

■作品：「イクツモノスタートチテン」

■fuco: 氏の作品づくり

学校に行けず暇を持て余していた時期に、作家の母が「マルを描いて」と紙とペンを渡したのが創作のはじまり。マルというモチーフが彼女のなかでピタリとはまり熱中するようになる。マルを描き始めて5年になるが、近年はマル以外のモチーフも描くようになり、マル、サンカク、シカクのモチーフを大きなカンバスに日々飽きることなく描き続ける。コミュニケーションとして発する言葉はわずかだが、頭に浮かんだであろう言葉を繰り返し呟き、言葉と一緒に作品が生まれることもある。

「メイクスアート五反野」エントランス「メイクスアート五反野」エントランス

「メイクスアート五反野」外観

「メイクスアート五反野」内観



■物件概要

「メイクスアート五反野」

所在地：東京都足立区足立一丁目57番4（地番）

東京都足立区足立一丁目6番14号（住居表示）

交通：東武スカイツリーライン「五反野」駅徒歩10分

構造・規模：鉄筋コンクリート造地上9階建

総戸数：61戸

分譲戸数：60戸

販売専有面積：25.57平方メートル （7.73坪）～40.69平方メートル （12.30坪）

間取り：1K（58戸）・2K（2戸）

■メイクスアートシリーズとは？

アートで暮らしを豊かにするメイクスのマンションシリーズ。

WHO(世界保健機関)が発表したレポートでも、アートが人々の健康やWell-being(身体だけではなく、精神面・社会面)に良い影響を与えることが報告されています。

また、不動産にアートを取り入れることで独自性が高まり、物件に付加価値を与えることで、オーナー様の心と体の健康寿命100歳創りに貢献できると考えております。