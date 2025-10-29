ロジスティクス大賞 受賞、記念講演の資料を公開　～共同輸送の候補を誰でも手軽に探せる～

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)

2025年度ロジスティクス大賞

受賞法人 一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会、株式会社traevo

受賞事例 共同輸送データベースの普及によるフィジカルインターネットの実現に向けて

受賞事由

共同輸送の促進を目的に構築された共同輸送データベースは、物流情報の可視化・共有を通じて、業種や業態を超えた実践的な水平連携の道を切り開いた点が高く評価される。特に、複数企業による輸送空間の共同活用や帰り便の確保、発着地や荷種等の条件に応じたマッチング機能の実装により、物流における非競争領域の協調を現実のものとした先駆的な取組である。これらの成果は、フィジカルインターネットの社会実装に向けた基盤整備とも位置づけられ、将来的には国際物流やカーボンニュートラルといった社会課題の解決にも貢献する可能性を有する。物流分野における革新的な共創モデルの提示として、他産業への波及も期待されることから、本取組はロジスティクス大賞に相応しいものと評価された。 https://www1.logistics.or.jp/news/news-9654/

「traevo noWa」は荷主企業、運送事業者等、輸送データお持ちの企業であればどなたでもご利用いただけます。なお2026年1月末までトライアル期間として全ユーザー無償で、中長期的な共同輸送相手の探索をお試しいただけます。2026年2月からは年間3万円の利用料となりますが、成約時の手数料などは一切不要です。現在は全国で67社10,000路線が登録中、TDBC会員とtraevoのユーザー企業は無償となります。 https://traevo.jp/nowa/

受賞講演の資料ダウンロード

受賞記念講演の資料を公開しましたのでこちらよりご参照ください。

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC） 代表理事 小島薫

「TDBC（運輸デジタルビジネス協議会）の概要とその活動について」

株式会社traevo 代表取締役社長 鈴木久夫氏

「既設車載器を活用した物流効率化traevo Platform ＆ traevo noWa」

https://tdbc.or.jp/news/2025/68901adbce40cf1e40414ad6/

TDBCは共同輸送の推進による積載効率と燃費向上、カーボンニュートラルの実現を目指します。

ご参加企業をお待ちしております。

traevo noWaのお問い合わせはこちらへ https://traevo.jp/nowa/

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

TDBCは運輸業界と発着荷主企業、地方自治体、ICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的として2016年に設立されました。200社を超える会員が業界の課題解決のためオープンに活動しています。