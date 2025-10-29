スペースデータの佐藤航陽が、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025」に登壇決定

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下スペースデータ）は、フォースタートアップス株式会社が主催する国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025 (GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2025)」において、代表取締役社長の佐藤航陽が、衆議院議員 平将明氏、フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長 志水雄一郎氏とともにセッションに登壇することをお知らせいたします。

佐藤は、イベント初日の11月11日（火）14:00から、「デジタル領土と宇宙の眼 ～21世紀の国家防衛と成長戦略～」と題したセッションに登壇し、官民連携による日本の未来の守り方と稼ぎ方について議論します。

GRIC2025

https://gric.forstartups.com/

Day1 セッション情報

https://gric.forstartups.com/session-day/day1

登壇セッションの概要

タイトル：デジタル領土と宇宙の眼 ～21世紀の国家防衛と成長戦略～

日時 ： 2025年11月11日（火）14:00～14:50

会場 ： オンライン

現代の国家防衛の最前線は、国境なき「サイバー空間」と地球を俯瞰する「宇宙」だ。本セッションでは、この新しい「領土」と「眼」をテーマに、21世紀の日本の国家防衛と新たな成長戦略を議論。政府の安全保障戦略と民間の最先端技術が交差する官民連携の最前線を探る。デュアルユース技術が拓く経済安保や災害対策などの巨大なビジネスチャンスとは。国の守り方と未来の稼ぎ方を同時に考える、全リーダー必見のセッション。

GRIC2025開催概要

名称 ：GRIC2025 (GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2025)

日時 ：2025年11月11日(火) - 13日(木)

会場 ：オンライン @ EventHub、オフライン @ 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

参加費 ：無料

主催 ：フォースタートアップス株式会社

公式HP ：https://gric.forstartups.com/

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact