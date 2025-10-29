新卒採用サービス『ABABA』が株式会社広島銀行の採用活動に導入されました

株式会社ABABA

株式会社ABABA(本社：東京都渋谷区、代表：久保駿貴・中井達也)は、このたび株式会社広島銀行様(本店：広島県広島市)に当社サービス『ABABA』をご導入いただいたことをお知らせいたします。

広島県の第一地銀として地方経済をリードする広島銀行様に『ABABA』をご活用いただくことで、より一層の採用力向上と組織力の強化に貢献してまいります。

■導入の背景

ABABAでは最終選考まで進んでいる企業を確認することができ、対象学生の就活状況と弊社とのマッチングの度合いをより精度高く見極めることができる点が一番の魅力だと感じています。

今後もABABAはより幅広い業界や企業規模の企業様へのサービス提供を加速させていく方針です。「隣人を助けよ」というミッションに基づき、就職・採用活動の支援を通じて企業様の成長を支援してまいります。

【”就活の過程を評価する” 新卒スカウトサービス「ABABA」】

「ABABA」は就職活動で最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるスカウト型のサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出すると、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

また、もう一つの登録経路として、”お祈りメール”を前向きなエールに変えたいという思いから生まれた「お祈りエール」があります。これは企業が最終面接で採用を見送った学生への不採用メール(通称お祈りメール)の中で「当社で採用はできませんでしたが、あなたは素晴らしい人材なので他社に推薦したいです。ABABAに登録していただければ、今後の就職活動を応援いたします。」といった応援のメッセージとともにABABAへの登録を促すことで、その就活生をお墨付きの人材としてABABA上で推薦できる取り組みです。

「ABABA」は選考の過程を評価することで「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的ストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決するサービスです。

■株式会社ABABA会社概要

会社名 ：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：70名（インターン・アルバイト含む）

設 立 ：2020年10月19日

資本金 ：1億円

URL： https://hr.ababa.co.jp/ababa

