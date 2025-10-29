UNIVAS、卓越した人材の育成を目指し、株式会社ベネッセi-キャリアとパートナー契約を締結

一般社団法人大学スポーツ協会

一般社団法人大学スポーツ協会（所在地：東京都千代田区、会長：福原紀彦、以下 UNIVAS）

は、社会で活躍する卓越した人材の育成を目指し、株式会社ベネッセi-キャリア(本社:東京都新

宿区、代表取締役社長: 風間直樹)と、2025年10月1日にパートナーシップ契約を締結したこと

をお知らせします。

UNIVAS は、運動部の学生が学業と競技活動を通じて自らの人間力を高め自身のキャリアを豊

かにできるような環境を構築して、社会で活躍できる人材を輩出したいと考えています。今日の

複雑な社会情勢のもとでは、多様な人材が求められる一方で、運動部学生が自身の強みや能力

を十分に活かしきれない事情もあるのが現実です。ベネッセi-キャリアは、キャリア形成支援、人

材育成、就職支援の各面で多くの知見・経験と蓄積し実績を重ねています。

そこで、双方が理念を共有して協調・協働をはかることで、運動部学生が競技力及び運動部活

動の活性化・チーム力の向上とともに、個々がスポーツで培った能力を社会で活かせるよう気づ

きを与え、卓越性を有する人材輩出のできる体制の構築をおこなってまいります。

◆取り組み例

・ベネッセi-キャリアが提供する運動部学生の資質・能力を可視化するアセスメントテスト「GPSAcademic」をUNIVAS オフィシャルツールに認定し、運動部学生のキャリア形成をサポートします

*アセスメントテスト「GPS-Academic」とは

社会進出後に必要となる汎用的能力「問題を解決する力」を測定するアセスメント。「思考力」

「姿勢・態度」「経験」の視点から、アスリート学生が持つ能力を可視化します。

「GPS-Academic」について ＜https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_academic/＞

・運動部学生の人材育成にむけてベネッセi-キャリアと共にキャリア講座を開発し、運動部学生

のキャリア育成をサポートします

・運動部学生の希望やアセスメント結果などを踏まえ、ベネッセi-キャリアの運動部学生専任の

キャリアアドバイザーが就活をサポートします。



◾株式会社ベネッセi-キャリア 代表取締役社長 風間直樹様

「ベネッセ i-キャリアではこれまで、大学とともに大学生の「キャリアオーナーシップ」を育む支

援を行ってきました。キャリアオーナーシップは、頭で考えるだけで身につくものではなく、夢中で

何かに取り組み、成功や失敗を重ねる中で「自分は何を大切にしたいのか」に気づくことで育まれ

る力だと考えています。このたびのUNIVAS 様とパートナー契約により、運動部学生が競技と学

業、そして将来のキャリアを両立できるよう伴走していきます。スポーツに本気で打ち込む経験

が、次のステージへの力になるよう、私たちは大学と学生に寄り添いながらサポートを続けてまい

ります。」



◾大学スポーツ協会 代表理事 福原紀彦

「UNIVAS は、学生たちが大学スポーツからさまざまな学びを得て、その知見を最大限に活か

し、必要とされる人間力を育めるようにサポートしています。ベネッセi-キャリア様をパートナーと

してお迎えして、大学スポーツを取り巻く環境を継続的に整備・改善することで、大学スポーツが

生み出す価値を広く届け、その社会的意義を高めることができるものと確信しております。また、

社会に出て活躍できる人材を輩出するための様々なプログラムを大学、競技団体に提供してい

ただき、学生の更なる成長、大学スポーツの発展にご尽力いただけることに心より感謝申し上げ

ます。」



◆UNIVAS について

一般社団法人大学スポーツ協会は、大学スポーツの振興を目的に2019年3 月に発足。学修

環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備と共に、大学スポーツ全体の価値向上に

むけて活動しています。

https://univas.jp/