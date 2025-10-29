株式会社BUB、事業拡大に伴い本社を目黒へ移転

株式会社BUB

体験を通して「きっかけが未来をつくる」を掲げる株式会社BUB（本社：東京都品川区、代表取締役：一戸悠人）は、2025年10月1日（水）より東京本社を目黒に移転いたしました。

本移転は、事業拡大および組織体制の強化、そして多様なメンバーがより柔軟に働ける環境づくりを目的としています。

■移転の背景

今回の本社移転は、株式会社BUBがさらなる事業拡大と組織成長を実現するための重要な一歩です。

BUBはこれまで、「きっかけが未来をつくる」というビジョンのもと、子どもから大人までが全力で遊び、学び、つながる体験を全国の拠点で提供してきました。

事業の拡大に伴い、各拠点や部署を横断した連携の強化と、より高いスピード感で意思決定を行うための体制づくりが求められていました。新たな本社オフィスへの移転により、部署間・メンバー間の連携をより密にし、情報共有やプロジェクト推進のスピードを大幅に高めることが可能となります。

これにより、社内オペレーションの効率化だけでなく、お客様やパートナー企業の皆さまへの対応品質のさらなる向上を図ってまいります。

また、本社機能を集約することで、企画・提案のスピードアップ、新たな価値やサービスの共創機会の拡大、そしてコミュニケーションの円滑化を実現し、これまで以上に柔軟で創造的な組織運営を推進します。

■社員コメント

「距離が近くなって、スピードも温度も上がった」

社長や他部署との距離がぐっと近くなって、意思決定のスピードが今まで以上に上がりました。

雑談の中から新しいアイデアが生まれることも多く、自然とコミュニケーションの量が増えています。

部署横断の週一ミーティングでは、人事や営業、各拠点の動きもリアルタイムで共有されるので、

全員が同じ方向を見ながら走れている感覚があります。

「“報告”より“対話”が増えて、心理的にも安心できる場所に」

以前はSlackなどオンラインでのやりとりが中心でしたが、今は顔を合わせて話す機会が増え、会議もよりオープンな雰囲気になりました。

お互いの考えをすぐに確認できることで誤解や齟齬も減り、チーム全体の心理的安全性が高まったと感じています。

“報告の場”だった会議が、今は“共に考える場”に変わった印象です。

■新オフィスの概要

新所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目15-19 MG目黒駅前ビル 625号室

アクセス：JR・東急・東京メトロ「目黒駅」徒歩1分

業務開始日：2025年10月1日（水）

旧所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9階

◆会社概要

社名：株式会社BUB

代表：一戸 悠人

設立： 2018年10月

会社ウェブサイト：https://www.bub-inc.com/

株式会社BUBは、「きっかけが未来をつくる」ビジョンのもと、2018年10月の創業以来、革新的な体験型宿泊施設の展開で成長を続けています。

2019年4月に1拠点目「BUB RESORT Chosei Village」を開業し、2023年4月には2拠点目「BUB RESORT Yatsugatake」をオープン。「親が楽できるオールインクルーシブ宿」として、SNSやテレビで大きな反響を呼び、2025年1月にはベストベンチャー100に選出されました。さらに、2025年4月には3拠点目となる「BUB RESORT Tsukuba」をオープンさせ、さらなる成長を目指しています。

◆BUB RESORTとは

「季節・行事・伝統文化・周辺地域」を活かしたアクティビティを宿泊客全員に提供する、オールインクルーシブの宿泊施設です。

アクティビティの開催は、同時間帯に2種類以上・1日に20個以上・年間で200種類以上行っており、事前予約や定員はございません。

1.【BUB RESORT Chosei Village】 https://bub-resort.com/

2.【BUB RESORT Yatsugatake】 https://yatsugatake.bub-resort.com/

3.【BUB RESORT Tsukuba】https://tsukuba.bub-resort.com/

