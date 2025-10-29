AI inside、独自開発LLM 「PolySphere-4」を「DX Suite」に実装― 読取精度99.6％を実現

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）は、汎用能力をさらに強化した独自開発の大規模言語モデル（LLM）「PolySphere-4」*1 をデータ入力業務を自動化するAIエージェント「DX Suite」に搭載しました。

本実装により、非定型帳票や手書き書類を含む多様な文書に対して、実データの検証において、平均99.6％という高い読取精度を実現しました。

*1 10月29日発表： AI inside、独自開発LLM 「PolySphere-4」にメジャーアップデートー 日本語LLMの精度と汎用性が飛躍的に向上(https://inside.ai/news/2025/1029_polysphere-4)

読取可能な帳票が大幅に拡大

「PolySphere-4」を「DX Suite」に搭載したことにより、これまで読み取りが困難だった難解帳票も、高精度かつ安定して処理できるようになりました。

たとえば、長大な表を含む有価証券報告書、階層が分かれている財務諸表、複雑な形式の請求書・見積書をはじめ、罫線がなく明細項目が複数行にまたがる診療明細書、残高証明書・証券口座一覧表など、複数表が混在するマルチテーブル帳票にも対応しています。

また、旧漢字を含む原戸籍、欄外に手書きメモがあるタイムカード、自治体ごとに書式や構造が異なる課税証明書、動画から抽出した車両ナンバープレート、輸出入コンテナ番号の写真など、形式や内容が異なる帳票や画像データも高精度に読み取れます。

今後のロードマップ― データ入力は完全自動化へ

読み取りが困難だった階層が分かれている財務諸表／罫線がなく1列に複数項目が入っている請求書も読み取り可能に

「DX Suite」がデータ入力を自動化するAIエージェントとして様々な進化を遂げることにより、これまでのAI-OCRのように検証を繰り返す必要はなく、ファイルを投入するだけで正確なデータ化を実現します。 また、前後工程の自動化が進み、データ入力は人の手を介さずに帳票処理が完結する、完全自動化の段階へと到達します。

今後のロードマップ- データ補正Web情報や社内データベースを参照し、抽出結果の精度を向上。- 後続システムとの連携ソースコードを生成し、読み取ったデータを既存システムへ自動連携。

AI inside が掲げる「No More Tools, Work with Buddy」は、AIを単なるツールではなく、人と共に働き未来を共創する“相棒”として捉えるビジョンです。 AI inside は今後も、AIエージェントの進化を通じて、 AGI時代に向けた基盤を構築してまいります。

「DX Suite」について

「DX Suite」は、データ入力業務の前後工程をまとめて自動化するAIエージェントです。独自開発の文字認識AI（AI-OCRエンジン）による業界最高水準の読取精度と、データ構造化に特化した高度な技術力を強みに、これまで人手に頼っていた煩雑な作業工程をAIが自動化します。多様なフォーマットの帳票をはじめとするアナログデータを、正確かつ効率的にデジタル化し、活用可能な形式へと変換したうえで、後続の業務システムへの連携を容易にします。これにより、あらゆる業種・業態の企業・団体において、業務効率の飛躍的な向上とデータマネジメントの高度化を実現し、組織全体の生産性向上と、DX推進に貢献します。

https://inside.ai/dx-suite

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など6万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

https://inside.ai

※文中の製品またはサービスなどの名称は、AI inside 株式会社の商標または登録商標です。