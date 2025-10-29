コンサルタント職の単価が上昇中！ IT人材市況動向レポート2025年9月版を公開
ITフリーランスエンジニアの案件・求人サイト「テクフリ」（https://freelance.techcareer.jp/）を運営する株式会社アイデンティティー（東京都新宿区、代表取締役：今野 力、以下「当社」）は、テクフリのデータベースをもとに2025年9月における人材の市況感を調査しました。より詳しい結果については、お問い合わせから資料請求が可能です。
本調査詳細のダウンロードはこちら：
https://account.techcareer.jp/materials/121/inquiries/new
・調査概要
・調査対象：「テクフリ」に登録された全人材 / 案件および、その他当社が保有する案件 / 人材データ
・対象数 ：人材40,000名以上 / 案件30,000件以上
・対象期間：2008年8月8日～2025年9月30日
≪利用条件≫
1 情報の出典元として、株式会社アイデンティティーの名前を明記してください。
2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。
テクフリ：https://freelance.techcareer.jp/
・調査結果サマリー
[人材数]
9月の新規人材数は、8月新規人材数と比べて23.2%増加しました。
[職種別人材割合]
「サーバーサイド」と「フロントエンド」の2職種の割合が多く、約半数を占めていることに加えて、
9月は全人材と8月新規人材にランクインしていない「iOSエンジニア」が2.6％となりました。
[職種別平均希望単価(円/月)]
9月新規人材では全人材と8月にランクインしていない「ネットワークエンジニア」と「セキュリティエンジニア」がランクインしています。
調査1：人材数
9月の新規人材数は、8月新規人材数と比べて23.2%増加しました。
調査2：職種別人材割合
「サーバーサイド」と「フロントエンド」の2職種の割合が多く、約半数を占めていることに加えて、
9月は全人材と8月新規人材にランクインしていない「iOSエンジニア」が2.6％となりました。
調査3：職種別平均単価
9月新規人材では全人材と8月にランクインしていない「ネットワークエンジニア」と「セキュリティエンジニア」がランクインしています。
8月度と比較した9月度のデータや、テクフリ全体のデータなど、より詳細なレポートは下記URLよりダウンロードいただけます。エンジニア採用にお悩みの方や、人材の市況感を掴みたい方はぜひご活用ください。
