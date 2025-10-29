コンサルタント職の単価が上昇中！　IT人材市況動向レポート2025年9月版を公開

株式会社アイデンティティー

　ITフリーランスエンジニアの案件・求人サイト「テクフリ」（https://freelance.techcareer.jp/）を運営する株式会社アイデンティティー（東京都新宿区、代表取締役：今野 力、以下「当社」）は、テクフリのデータベースをもとに2025年9月における人材の市況感を調査しました。より詳しい結果については、お問い合わせから資料請求が可能です。



本調査詳細のダウンロードはこちら：


https://account.techcareer.jp/materials/121/inquiries/new



その他レポートはこちら：


https://account.techcareer.jp/materials






・調査概要



・調査対象：「テクフリ」に登録された全人材 / 案件および、その他当社が保有する案件 / 人材データ


・対象数　：人材40,000名以上 / 案件30,000件以上


・対象期間：2008年8月8日～2025年9月30日



≪利用条件≫


1 情報の出典元として、株式会社アイデンティティーの名前を明記してください。


2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。


テクフリ：https://freelance.techcareer.jp/




・調査結果サマリー



[人材数]


9月の新規人材数は、8月新規人材数と比べて23.2%増加しました。



[職種別人材割合]


「サーバーサイド」と「フロントエンド」の2職種の割合が多く、約半数を占めていることに加えて、


9月は全人材と8月新規人材にランクインしていない「iOSエンジニア」が2.6％となりました。



[職種別平均希望単価(円/月)]


9月新規人材では全人材と8月にランクインしていない「ネットワークエンジニア」と「セキュリティエンジニア」がランクインしています。




調査1：人材数





9月の新規人材数は、8月新規人材数と比べて23.2%増加しました。



調査2：職種別人材割合





「サーバーサイド」と「フロントエンド」の2職種の割合が多く、約半数を占めていることに加えて、


9月は全人材と8月新規人材にランクインしていない「iOSエンジニア」が2.6％となりました。




調査3：職種別平均単価




9月新規人材では全人材と8月にランクインしていない「ネットワークエンジニア」と「セキュリティエンジニア」がランクインしています。




　8月度と比較した9月度のデータや、テクフリ全体のデータなど、より詳細なレポートは下記URLよりダウンロードいただけます。エンジニア採用にお悩みの方や、人材の市況感を掴みたい方はぜひご活用ください。




・「techcareerシリーズ」について



高度IT人材を対象に仕事・案件紹介サービスを展開。


「エンジニアファースト」なサービスを提供することを目標に、仕事・案件紹介のみならず、キャリアの参考になる情報メディアやイベントも拡大中。


高度IT人材のキャリアアップ、バリューアップ、ライフアップにつながるサービス群を提供しています。



テクフリ：[ https://freelance.techcareer.jp/ ]


フリーランスのエンジニアやクリエイターのためのIT/Web業界に特化した求人・案件情報サイト






テックキャリア マガジン：[ https://magazine.techcareer.jp/ ]


エンジニア、クリエイター向けに様々なコンテンツを発信しキャリアのサポートをするWebメディア


国内だけでなく海外の最新IT技術や転職情報もいち早く翻訳し、グローバルな視点で発信



ITフリーランスコンソーシアム：[ https://itfreelance.jp/ ]


ITフリーランスが安心・安定して働ける環境づくりのため、大手企業とコンソーシアムで独自の福利厚生サービスを提供




・会社情報



社名　　　　 ：株式会社アイデンティティー


代表者取締役 ：今野 力


会社HP　　　：https://id-entity.jp/


所在地　　　 ：東京都新宿区新宿二丁目1番1号　PMO新宿御苑前5階


事業内容　　 ：ITエンジニアプラットフォーム事業


　　　　　　　AIソリューション事業


資本金　　　 ：100,000,000円　※2025年2月28日時点







・本件に関するお問い合わせ先



株式会社アイデンティティー　インサイドセールス課　広報担当


Mail：　is@id-entity.jp


※お問い合わせの際、恐れ入りますが「プレスリリースについて」とお伝えください。