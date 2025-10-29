【イベント開催】Amplitude Tokyo Meetup supported by e-Agency データが導いた逆転劇 ～ある企業のグロースストーリー ｜株式会社イー・エージェンシー
株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下「イー・エージェンシー」）とAmplitude, Inc. （本社所在地：米サンフランシスコ、CEO：スペンサー スケーツ 以下、Amplitude）は、2025年11月13日にMeetupイベント「AIが導く次世代グロース戦略セミナー ～プロダクト分析の現在と未来～」を開催いたします。
世界中で開催され、多くのファンを持つ Amplitude Meetupの第2回目が11月、日比谷で開催決定！
今回は、数々の企業のグロース支援を手掛ける 松下村塾株式会社 代表取締役 CEO ウルフ松陰氏をお迎えします。
「データが導いた逆転劇～ある企業のグロースストーリー」というテーマのもと、ウルフ氏からはKKD（勘・経験・度胸）に頼ったプロダクト開発から脱却し、データに基づいたPDCAでプロダクトをV字回復させた実践事例をご紹介いただきます。
後半では、登壇者による対話セッションを実施。Amplitude社メンバーが、先日リリースされたばかりの「Amplitude AI Agents」をご紹介します。
専門知識不要で"インサイト"を”アクション”につなげるAIが、現場の分析をどう変えるのか、その未来を皆さんと一緒に考えていきます。
本イベントは、プロダクト分析の「理論」と「実践」、そして「AIが拓く未来」を同時に学べる貴重な機会です。
ぜひご参加ください。
開催概要
データが導いた逆転劇 ～ある企業のグロースストーリー Amplitude Tokyo Meetup supported by e-Agency
- 日時: 2025年11月13日（木）18:00～19:30
- 場所: WeWork日比谷FORT TOWER 10F(https://wework.co.jp/location/tokyo/ginza-shimbashi-area/hibiya-fort-tower)
- 住所: 東京都港区西新橋1-1-1（Google Mapで見る(https://www.google.com/maps/place/WeWork+%E6%97%A5%E6%AF%94%E8%B0%B7+FORT+TOWER/@35.6701077,139.7529273,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188bf283db5605:0x7f84eb9ed40b7375!8m2!3d35.6701077!4d139.7529273!16s%2Fg%2F11plds8765?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAyMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)）
- 参加費: 無料
- 参加方法: 事前のお申し込みが必要です。お申し込みフォームよりお早めにお申し込みください。
- 申し込み期限: 2025年11月11日（火）18:00
※当日の招待状はお申し込みいただいたメールアドレスにてお送りします。
- Meetupイベントの詳細: https://dx.e-agency.co.jp/news/id1185/
お申込みはこちら ▶ :
https://dx.e-agency.co.jp/news/id1185/
ご参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込みフォームよりお早めにお申し込みください。
イベントプログラム
※イベント内容は、予告なく変更になる可能性があります。
- 18:00～ 受付開始
- 18:10～ "集客"で終わらせない。Web解析から繋げる「プロダクト分析」の力
株式会社イー・エージェンシー 竹内 良郎
- 18:20～ データが導いた逆転劇～ある企業のグロースストーリー～
松下村塾株式会社 代表取締役 CEO ウルフ松陰
- 18:40～ パネルディスカッション＆Amplitude AI Agents実践活用デモ
松下村塾株式会社 代表取締役 CEO ウルフ松陰
Amplitude Analytics合同会社 パートナーセールスリード 青木 隆夫
株式会社イー・エージェンシー アカウント戦略部 部長 竹内 良郎
- 19:00～ 交流会
- 19:30 イベント終了
こんな方におすすめ
- "勘"に頼る施策に限界を感じ、ユーザー行動データを本気で活用したいプロダクト・マーケティング担当者の方
- データに基づいた仮説検証やプロダクト改善にこれから取り組みたい方
- 顧客体験の向上を通じて本質的な事業成長を実現したい経営層・企画職の方
登壇者
松下村塾株式会社 代表取締役 CEO ウルフ松陰
Amplitude Analytics合同会社 パートナーセールスリード 青木 隆夫
株式会社イー・エージェンシー アカウント戦略部 部長 竹内 良郎
イベントお申し込み方法
申し込み期限: 2025年11月11日（火）18:00までにお申し込みください。
▼お申し込みはこちらから
https://dx.e-agency.co.jp/news/id1185/(https://dx.e-agency.co.jp/news/id1185/)
※同業他社および当社の競合にあたる企業の方のお申し込みはご遠慮いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込みはこちら ▶ :
https://dx.e-agency.co.jp/news/id1185/
ご参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込みフォームよりお早めにお申し込みください。
株式会社イー・エージェンシーについて
京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。
会社名：株式会社イー・エージェンシー
所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
URL ：https://www.e-agency.co.jp/
代表 ：甲斐 真樹
設立 ：1999年1月
資本金：9,500万円
従業員数：国内単体：158名 国内連結：241名（2025年6月末現在）
事業内容：
（1）データドリブンマーケティング支援事業
（2）クラウドプロダクト・SaaS事業
（3）DX・Webインテグレーション事業
（4）ASEAN EC支援
（5）地方企業・自治体DX支援
Amplitude（アンプリチュード）について
Amplitudeは、デジタル分析プラットフォームです。NTTドコモ、Atlassian、NBCUniversal、Under Armour、Squareなど4,300社以上のお客様に導入いただいています。Amplitudeは、信頼性の高いデータからユーザー行動における明解なインサイトを抽出することで、企業のより迅速で的確な意思決定を支援します。Amplitudeを用いて、自社製品が顧客にどのように利用されているか把握することで、お客様は自社の成長を促進できます。製品、データ、マーケティングなど多くのデジタル領域を支援する最高水準のアナリティクスソリューションのAmplitudeは、G2's Summer 2025 Reportにおける複数のカテゴリーで第1位に選ばれています。また、Amplitudeは2025年8月に発表されたForrester社のレポートにて、LeaderとCustomer Favoriteの両方にも選ばれています。詳しくは日本語ウェブサイト https://amplitude.com/ja-jp をご覧ください。
設立: 2012年（米国）、日本拠点は2019年～
CEO：Spenser Skates
日本法人 代表執行役員社長: 仁枝 かおり
本社所在地：米サンフランシスコ
事業内容: デジタルアナリティクスプラットフォームの提供
URL: https://amplitude.com/ja-jp
本プレスリリースおよびサービスに関するお問い合わせ先
株式会社イー・エージェンシー
データソリューション事業本部 マーケティングセールス課
担当：岩本
お問い合わせフォーム：https://dx.e-agency.co.jp/contact/
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
TEL：03-4334-9093