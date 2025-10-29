アイレット、Google Cloud のAI エージェント開発ツール「Agent Development Kit (ADK)」を活用した「AI エージェント導入支援サービス」を提供開始

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永 充正、以下 アイレット）は、Google Cloud のAI エージェント開発ツールである「Agent Development Kit (ADK)」を活用した「AI エージェント導入支援サービス」を2025年10月29日より提供開始することを発表します。本サービスでは、単なる AI 導入に留まらず、AI エージェントの企画・開発から運用・改善、教育までを一気通貫でサポートし、お客様における業務効率化と新たな価値創出を実現します。

サービスページ：https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-agent.html(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-agent.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251029)

■サービス提供の背景

近年、生成 AI 技術の飛躍的な進化に伴い、複数のタスクを自律的に遂行する AI エージェントが、企業の生産性向上における次なる手段として注目されています。しかし、多くの企業では、汎用的な RAG ツールを導入したものの、回答精度の課題や、用途が情報検索・要約にとどまってしまい、具体的な業務変革に繋がらないといった課題に直面しています。さらに、AI の運用・改善が特定部門や技術者に依存する属人化や、AI をどの業務に適用し、どう既存システムと連携させるかといった具体的な活用計画の難しさも顕在化しています。

こうした状況を踏まえ、アイレットでは Google Cloud と連携して AI エージェントの社内への積極的な導入を推進すると共に、社内コーポレート部門が抱える実際の課題をヒアリングしながら、AI エージェントを活用した具体的なプロダクト開発を実施。これにより、導入にとどまらない業務課題に即した AI エージェントの実装ノウハウと、組織全体での活用推進における知見を蓄積してまいりました。

そこでアイレットは、この取り組みによる実践知と最新の AI 技術に関する深い専門性を融合し、AI エージェント導入における個別の業務変革（ワークフロー自動化など）の推進、運用・改善の仕組み化の支援、AI エージェントの業務活用支援といった企業が直面する幅広い課題解決を強力に支援するため、本サービスの提供を開始いたします。

■サービス概要

本サービスでは、Google Cloud の AI エージェント開発ツール「Agent Development Kit (ADK)」を活用し、柔軟かつ効率的にお客様の業務課題に応じた AI エージェントを構築します。単一のエージェントによる業務の自動化支援から、複数のエージェントが自律的に連携・協働するマルチエージェント・システム（A2A：Agent-to-Agent）の構築まで、お客様のニーズに合わせた高度な AI 活用を支援します。





また、Google Cloud の高機能な AI プラットフォーム「Gemini Enterprise」を活用したカスタムエージェントの迅速な開発・導入、教育支援までトータルでサポートし、お客様における業務効率化と DX 推進を実現します。



■アイレットの Google Cloud における実績

活用例[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/418_1_589ec6b5795f01d2355fba5e632d0406.jpg?v=202510300557 ]

アイレットは、2010年より「cloudpack」の提供を始め、日本を代表するクラウド特化型システムインテグレーターとして多くの実績を重ねてまいりました。これらの実績と技術力が評価され、以下の認定・受賞を重ねています。

- 2019年：Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて Google Cloud のプレミア パートナー - Sell および Service エンゲージメント モデルの認定を取得- 2021年：マネージド サービス プロバイダ（MSP）認定を取得- 2023年：Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン4.0における認定を日本のパートナーで初めて取得- 2024年：同アセスメントのバージョン4.1を更新- 2025年4月：「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において、「Artificial Intelligence - Japan」と「Talent Development - Japan」の2部門を同時受賞

2025年9月には、社員に対し社内情報を最大限に活用し、より価値の高い業務に集中・効率化するための環境提供の一環として、Google Cloud の次世代の生成 AI プラットフォーム Google Agentspace(※)を、全従業員1,300人超を対象に全社導入しました。

※Google Agentspace は現在 Gemini Enterprise の一部です。これまでの Google Agentspace にあるエージェント作成およびオーケストレーション テクノロジーは、現在 Gemini Enterprise プラットフォームの主要な機能を強化する機能の一部となっています。

また、Google Cloud 生成 AI ソリューション支援パートナーにも認定され、短納期・低価格で Google Cloud の生成 AI 導入を実現する「かんたん AI パック(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/kantan-ai-pack.html)」や Vertex AI Search for commerce の活用で顧客満足度の向上を実現する「EC サイト向け AI 検索ソリューション(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-search.html)」などの提供を通じ、生成 AI を活用したビジネス変革を支援しています。

Google Cloud 生成 AI 導入支援サービス：https://cloudpack.jp/service/gcp/vertex-ai.html

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud、Gemini Enterprise、Agent Development Kit および Vertex AI は、Google LLC の商標です。