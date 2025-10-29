【イベント告知】みらいワークス主催のアクセラレーションプログラム『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』成果報告会を実施

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、主催するアクセラレーションプログラム（*1）『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』（*2）(以下、「本プログラム」)のデモデイを実施することをお知らせいたします。

■『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』成果報告会-DEMO DAY- 開催概要

当社は、第二期目となる『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』で、5社を採択し、2025年6月よりメンタリングやレクチャー等の支援を行ってまいりました。

この度、11月26日（水）にEZOHUB TOKYOにて、成果報告会を実施いたします。成果報告会では、採択者によるピッチや第一期生のトークセッション、交流会なども予定しております。

オープンイノベーションやスタートアップの支援にご関心のある方は、当日現地にて観覧いただくことが可能です。以下URLよりお申込みください。

※本イベントは現地開催のみとなります。

■採択企業 概要

問い合わせ先

『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』事務局

株式会社みらいワークス

担当：川瀬・渡辺

E-mail：booster@mirai-works.co.jp

TEL：03-5860-1835

*1アクセラレーションプログラムとは：大手企業や自治体等がスタートアップ企業に対して出資や支援を行うことにより、事業共創を目指すための取り組み。

*2 『Booster ACCELERATOR PROGRAM』新設に関する当社プレスリリース

URL：https://mirai-works.co.jp/news/news10874/

『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』採択企業募集に関する当社プレスリリース

URL：https://mirai-works.co.jp/news/news13325/

『Booster ACCELERATOR PROGRAM 2025』採択企業5社決定

URL：https://mirai-works.co.jp/news/news13807/