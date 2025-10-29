【オンラインセミナー】顧客データ統合の決定版！MDM×高精度クレンジングの実践（11/18(火)13：00～）

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）は、マスターデータマネジメント（MDM）にご関心のある情シス・IT部門・データマネジメント部門の方を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。

信頼できるデータが、ビジネスの未来を変える――。



企業の意思決定はデータに基づきます。高品質な顧客マスターは意思決定の信頼性に直結します。

Precisely Trilliumは、表記揺れや欠損を解消 (データクレンジング)し、 正確性・一貫性・完全性を備えたデータ品質を実現します。

クレンジングを単なるデータ整備作業にとどめず、データ品質を継続的に高めるためのプロセスへと進化させることが、MDM成功の鍵となります。そして、その中心にあるのが“ゴールデンレコード”です。“ゴールデンレコード”こそがMDMの基本であり、信頼性の高い顧客マスターデータ基盤を支える中核的な存在なのです。

本セミナーでは、MDMの実現に向けたデータクレンジングの実践的アプローチをご紹介します。

TIBCO EBXによる登録から統合の一連の流れの中で、Precisely Trilliumによるデータ品質向上のデモを行います。

第一回では「MDMとデータ診断」、第二回では「名寄せによる統合戦略」をテーマにお届けしました。第三回となる今回は、MDMの実践ステップに踏み込み、具体的な運用イメージを描ける内容です。

本セミナーでは、以下のポイントを中心に解説します。

- TIBCO EBXの画面操作デモ：マスターデータの登録・統合・配信までの流れを実演- Precisely Trilliumの内部エンジン活用：クレンジング処理によるデータ品質の向上- ゴールデンレコードの生成：クレンジングと統合を通じて、信頼性の高いマスターデータを構築

MDMの構築・運用における“次の一手”を見つける機会として、ぜひご参加ください。

【講演内容】

2025年11月18日（火）13：00～14：00

顧客データ統合の決定版！MDM×高精度クレンジングの実践

～TIBCO EBXで実現するMDMと、Precisely Trilliumで実現する信頼性データ基盤～

【講師】株式会社アグレックスデジタルトランスフォーメーション事業本部CRMソリューション事業部データテクノロジー部木庭 幹氏

データクレンジング・名寄せソリューション「Precisely Trillium」の製品管理に5年間従事。

新バージョンの受入検証や機能改善にプロジェクトリーダーとして関与し、製品品質の向上を推進。

Precisely社本国のサポートチームおよびプロダクトマネジメントチームとの技術連携や課題調整を担当し、製品仕様の理解と運用面での橋渡し役を担う。

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社データマネジメントソリューション部MDMエバンジェリスト水谷 哲

大手メーカー、外資系企業にて生産管理に従事。需要予測・需給計画・スケジューリング・MES全般に携わる中、データモデリングをきっかけにマスターデータ管理（MDM）と出会い、複数のMDMプロジェクトの推進に取り組む。

現在は、NTTコム オンラインにてTIBCOのエバンジェリスト活動に従事しながら、日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC）の研究員やMDM研究会リーダを務め、各種セミナー等で講演。

