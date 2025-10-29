ファッション×AIがECを進化させる。EC特化型AI企業『株式会社 ANTIQUA AI』を設立

株式会社antiqua



2025年9月11日、ファッションブランド「antiqua（アンティカ）」を運営する株式会社 antiqua（本社：大阪府和泉市、代表取締役：田中智絵）は、EC業界の生産性向上と利益拡大をAIの力で支援する新会社、「株式会社 ANTIQUA AI（アンティカ エーアイ）」〔代表取締役：フッサム・ワファ〕を設立しました。

この新会社では、ファッションで培ったクリエイティブの発想とテクノロジーを掛け合わせ、

EC業界全体の課題解決と、新しい価値の創出を目指します。

■ ファッションの現場からAIで、もっと“自由な発想”を。

「株式会社 ANTIQUA AI」は、antiqua（アンティカ）が長年にわたり培ってきた、EC運営・デザイン・マーケティングの知見をもとに誕生した、AI事業を展開する企業です。

社内業務の効率化にとどまらず、全国のEC事業者が抱える課題の解決に貢献するAIツールを開発・提供していきます。

画像生成・文章生成・データ分析など、AIが得意とする領域を活かし、「もっと早く」「もっと自由に」意思決定やクリエイティブができる未来をサポートします。

“AIが人を支える”ことで、これまでにない発想と挑戦を生み出す仕組みを築いていきます。

ANTIQUA AIは、

・社内の業務をもっと効率的に

・お客様への提案をもっとワクワクするものに

・デザインやクリエイティブの可能性を広げる

そんな新しい価値を創り続ける企業です。

■ ミッション（Mission）

「ECプラットフォーマーの成長をAIで加速し、消費者と事業者がより良くつながる世界を創る」

ANTIQUA AIは、AIを活用してEC事業者が抱えるさまざまな課題を解決します。

画像作成業務、カスタマーサポート、人事・採用、在庫最適化、需要予測、自動マーケティング支援など、AI・機械学習・生成AIといった先端技術を駆使し、単なる効率化にとどまらず、事業者の売上成長と顧客体験の向上を両立させるソリューションを提供します。

■ ビジョン（Vision）

「すべてのECプラットフォームに最適なAI基盤を提供し、世界中のオンラインビジネスをスマート化すること。」

中小規模ショップから大手ブランドまで、誰もが簡単に導入できるAI基盤の構築を目指し、

グローバルでも通用するSaaS型AIプラットフォーマー（※AI（人工知能）の機能をクラウド上で提供し、サーバー構築や専門知識がなくても、誰でも簡単にAIツールを利用できる仕組み）を展開していきます。

AIの力でデータを活かし、売上・在庫・人材・顧客対応を最適化することで、企業と消費者の関係をより豊かに、より近くしていきます。

■ 今後の展開

設立初年度には、主要ECプラットフォーム向けに以下のAIツール群を順次展開予定です。

・画像加工支援AI

・人事・採用最適化AI

・需要予測AI

・顧客対応AI

これらのAIツールを通じて、

「ECプラットフォーマーの成長をAIで加速し、消費者と事業者がより良くつながる世界を創る」というビジョンの実現を目指します。

また、各ツールを個別に提供するだけでなく、データを横断的に連携させた「EC事業者の成長をAIで加速する」一貫型AIソリューションとして展開し、EC事業者の成長を総合的に支援いたします。

企業の悩みをひとつひとつ解消しながら、AIの力で「よりスマートに・より自由に・よりワクワクするEC運営」を支援してまいります。

代表者紹介

株式会社 ANTIQUA AI

代表取締役 フッサム ワファ

サウジアラビア生まれ。

子どものころにゲームをきっかけにプログラミングにハマり、以来ずっと開発の現場を走り続けてきました。



日本に来て7年、企業向けに書類自動生成や人事AI（採用・評価支援）、顧客対応の高度化、検索・レコメンドの最適化など、さまざまなAIサービスを設計・開発・運用してきました。



商品情報の整理から顧客対応、検索・発見、在庫・販促の判断まで、バラバラになりがちなEC業務を一つの流れでつなぐプラットフォームづくりに集中し、効率化だけでなく、ブランドの世界観や使いやすさを大切にしながら、“長く使われ続けるサービス”を目指して日々開発に取り組んでいます。

会社概要

会社名： 株式会社ANTIQUA AI

設立日： 2025年9月11日

所在地： 大阪府和泉市和気町一丁目6-11（株式会社アンティカ本社内）

代表者名： 代表取締役 フッサム ワファ

事業内容： AIソリューション開発、EC支援事業、SaaS型AIプラットフォーム運営

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

株式会社 ツリーカフェ

緑のあふれる癒しの空間で、お客様によりゆったりとリラックス出来る最高に心地の良い空間を提供いたします。

■店舗情報

▼ ANTIQUA TREE CAFE はつが野店

所在地：大阪府和泉市はつが野3-13-4

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

定休日：毎週月曜日

アパレル併設のライフスタイル型カフェ。キッズルーム・授乳室あり、駐車場完備。１Fカフェスペースはワンちゃんもご利用可能。

▼ ANTIQUA TREE CAFE WHATAWON店

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1（WHATAWON内）

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：毎週木曜日

オシャレなカフェで本格派コーヒーはもちろん、本格イタリアンシェフがお届けするお料理をお手頃価格で。「厳選国産野菜」や「市場直送」の新鮮なお魚とお肉、国産と有機など素材にも拘り、安心してお食事をお召し上がりいただけます。

株式会社 ecru

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分