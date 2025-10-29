基礎化粧品ブランド「肌美精」のホテルアメニティ　「コラーゲン美肌シリーズ」刷新、「台紙セット」新発売　～Ｗコラーゲン配合で透明感あふれる美肌へ～

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）の宿泊・温浴施設向け商品を扱うプロフェッショナル事業部門は、各施設で好評のアメニティ「肌美精 コラーゲン美肌シリーズ」（４品）をリニューアルするとともに、上質なおもてなしを叶える「スキンケア台紙セット」を２０２５年１１月１７日（月）に新発売いたします。

【発売の背景】

■「コラーゲン美肌シリーズ」リニューアルのポイント

ホテル宿泊者のアメニティに対する期待度調査の上位項目は、「安心・清潔感」、「日本製」、「評価が高い・信頼できる」、「知っているメーカーやブランド」です（２０２４年当社調べ）。

そこで、１９９７年誕生の「肌美精」のブランド感・品質感を高めた、誰もが手に取りやすいデザインへリニューアルを行いました。あわせて、女性認知度の高いＷコラーゲンを配合。保水力のある２種のコラーゲンが角質層のすみずみまで浸透し、みずみずしく透明感あふれる美肌に導きます。個包装タイプなので、衛生面が気になる方も手に取りやすく、宿泊・温浴施設のお客様満足の向上に貢献いたします。

■「スキンケア台紙セット」新発売のポイント

“上質なおもてなしをスマートに！”行いたいという宿泊・温浴施設のご要望に応え、「肌美精 コラーゲン美肌シリーズ」４品をセットしました。

１.スマートなご提供

セット品なのでフロント業務の忙しい時でも、一度にまとめてお渡しできます。

２.効率化

在庫管理や補充の手間が軽減できます。

３.特別感

お客様の心に残るアメニティとして、施設の印象を高めます。

【商品特長／シリーズ共通】

●空調や紫外線で乾燥が気になるすべての方へ。宿泊・温浴施設向けアメニティ（１回分）

保水力のあるＷコラーゲンが角質層のすみずみまで浸透し、みずみずしく透明感あふれる美肌に導きます。

※透明感：うるおいによる

●“美肌成分”配合

・うるおい美肌成分・・・Ｗコラーゲン（加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン）、ヒアルロン酸

・保湿成分・・・アロエエッセンス

・肌あれ防止成分（有効成分）・・・D-パントテニルアルコール、グリチルリチン酸２K

・ハリケア成分・・・グルコサミン、コンドロイチン

※肌あれ防止成分、ハリケア成分は、化粧水・美容液のみに配合



●SDGｓの取組み

・環境に配慮したアロエエッセンス

アロエ原料の製造過程で出る不使用部分を肥料として再利用

・パッケージ

インクに植物由来原料（バイオマスインク）を使用

・セット台紙

FＳＣ(R)認証紙とベジタブルインクを使用

・商品内外装

ＦＳＣ(R)認証段ボールを使用

【商品特長／メイク落とし・洗顔】

メイクや不要な角質をオフしてクリアな洗いあがりのクレンジングと洗顔料。

○うるおいメイク落とし

すっきりメイクが落とせて、後肌のしっとり感も心地良い仕上がりです。

○うるおい洗顔

きめ細かい泡で不要な角質をオフしながら、みずみずしいクリアな肌へ導きます。

【商品特長／化粧水・美容液】

肌あれを防ぐ薬用化粧品。

乾燥した環境などの外部ストレスからダメージを受けた肌を健やかに保ちます。

○薬用リフト保湿化粧水

保水力のあるＷコラーゲンがふっくらハリのある透明肌へ導きます。

※リフト：ふっくらしたハリのある肌に整えること

○薬用ぬるだけパック美容液

パック効果で美肌成分が角質層のすみずみまで浸透、シートマスクのような集中保湿効果が持続します。

ピタッと肌に密着して、こだわりの美肌成分を角質層のすみずみまで届けます

※パック成分：キサンタンガム、POEメチルグルコシド



【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/649_1_422f4fdd2e0538a42b7854cdbb684634.jpg?v=202510300557 ]

【発売（メーカー出荷）日】

２０２５年１１月１７日（月）

※単品４品は、既存商品がなくなり次第、順次切り替わります。

【販売チャネル】

全国の宿泊・温浴施設等

【ＷＥＢサイト】

https://www.kracie.co.jp/professional/product/facilities/hadabisei/

以 上