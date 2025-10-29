【ストライプインターナショナル】毎月11日は楽天ポイント11％ポイント還元 『STRIPE DAY』を開催！
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）は、毎月11日にお得なキャンペーンを実施する『STRIPE DAY』を開催いたします。
ストライプインターナショナルでは、11日を“ストライプ”にみたて、毎月11日はお得にお買い物いただける『STRIPE DAY』を開催いたします。『STRIPE DAY』では、全国の楽天ポイントカードサービス対象店舗（※一部キャンペーン対象外店舗あり）にて、楽天ポイント10ポイント以上のご利用で、11％還元となるお得なキャンペーンを実施いたします。初回となる今回は、11月11日に加えて、10月30日（木）～11月3日（月・祝）の期間中も実施。
毎月11日は、ストライプインターナショナル各店舗にてショッピングをぜひお楽しみください。
※本施策は予告なく変更や中止する場合がございます。
■「STRIPE DAY」 楽天ポイント11％還元キャンペーン
キャンペーン期間中、ストライプインターナショナルが展開する楽天ポイントカードサービス対象店舗にて、お会計時に楽天ポイントを10ポイント以上ご利用で、11％還元いたします。
期間：2025年10月30日（木）～2025年11月3日（月・祝）、2025年11月11日（火）
対象店舗：ストライプインターナショナルが展開する楽天ポイントカードサービス対象店舗
※対象日の楽天ポイントカード提示における合計利用ポイント数に対して11％の還元となります
※特典ポイントは切り捨てとなります
※楽天ポイントは、2026年1月31日（土）頃までに通常ポイントで進呈いたします
＜楽天ポイントカードサービス対象外店舗＞
・earth music＆ecology 豊橋駅ビルカルミア
・earth music＆ecology natural store 江釣子ショッピングセンターパル
・Green Parks fuuwa おやまゆうえんハーベストウォーク
・Green Parks topic 東武大田原
・Green Parks topic 堺タカシマヤ
・Green Parks topic マイルームタウン
・AMERICAN HOLIC おやまゆうえんハーベストウォーク
・AMERICAN HOLIC イオンタウン富士南
※以下の店舗では楽天ポイントカードをご利用いただけますが、本キャンペーンの対象外です
・earth music＆ecology premium store武蔵小杉東急スクエア
・Green Parks topic リヴィンオズ大泉
・Green Parks topic フレスポ八潮
・Green Parks topic 日吉東急アベニュー
・Green Parks topic リヴィン田無
・Maison de FLEUR 渋谷ヒカリエ
・Maison de FLEUR タカシマヤ ゲートタワーモール
・Maison de FLEUR 札幌大丸