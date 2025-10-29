博報堂、ディープテック分野の研究開発人材に特化したAIマッチングプラットフォームを運営するCoA Nexusに出資

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）の新規事業開発を担うミライデザイン事業ユニットは、AIを活用した研究開発人材のマッチングプラットフォーム「CoA Researcher」を提供する株式会社CoA Nexus（本社：東京都目黒区、CEO：野崎光太、以下CoA Nexus（コアネクサス））に出資しました。

近年、第4のイノベーションの波として「ディープテック」（※）への注目が世界的に高まっており、科学技術を基盤とした新産業の創出が期待されるとともに、同領域で活躍する専門人材への関心も高まっています。

（※）大学や研究機関で長期間にわたる研究開発を通じて生まれた、社会に大きなインパクトを与える可能性のある先進的な科学技術

CoA Nexusは、「研究革命で豊かな未来を」をミッションに掲げ、企業（Company）とアカデミア（Academy）の架け橋（Nexus）となることを目指すスタートアップです。同社が提供する「CoA Researcher」は、AIの活用によって国内外の研究者が持つ専門性やスキルを可視化し、最適な企業とマッチングさせることで、研究開発領域における人材の流動性を高め、イノベーション創出を支援しています。

本件は、博報堂が推進する事業投資領域において、ディープテック領域の取り組みを強化するものです。今回の提携を通じて、博報堂の強みであるクリエイティビティやマーケティングの知見と、CoA Nexusが持つグローバルな研究者ネットワークを掛け合わせることで、ディープテック領域の研究者・企業への支援を強化します。

博報堂のミライデザイン事業ユニットは、今後も企業やアカデミア等、多様なパートナーと連携し、社会課題解決に向けた取り組みによるイノベーションの創出を目指します。

【株式会社CoA Nexus 概要】

会社名：株式会社CoA Nexus

所在地：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 301

代表者：代表取締役社長/創業者 野崎 光太

設立：2020年9月

URL：https://coanexus.com/

事業内容：

研究開発領域に特化したAIマッチングプラットフォームの開発・運営