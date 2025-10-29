【著者Xも大反響】“絶対に終電を逃さない女”、11月5日発売の最新刊『虚弱に生きる』本文第一節を特別先行公開！

「体力がないと、夢も遠のく？」虚弱体質からの脱却を目指す、リアルな試行錯誤の記録

病気じゃないけど、体力がない。労働する元気も恋愛する元気もない――。

SNSで「虚弱エッセイ」が話題沸騰の著者“終電を絶対に逃さない女”（https://x.com/YPFiGtH）が「虚弱体質」のリアルをつづる、新世代のサバイバル・エッセイです。

著者コメント

Xで本書の告知がバズり、帯のコピーや宣伝文だけでたくさんの共感の声をいただきました。

そのような虚弱仲間にはもちろん、健康で体力のある人にも理解してもらえるように、体脂肪率、筋肉量、1日あたりの運動時間と労働時間、1ヶ月あたりの読書冊数、そして年収まで具体的な数字を公開しながら、虚弱について赤裸々に綴っています。

また、告知投稿にいろいろなアドバイスもいただきましたが、その8割方は本に書いてあります。読んだうえでアドバイスをいただけたら嬉しいです。

目次

・21歳で身体にガタがきた

・仕事がないからじゃなくて、体力がないからお金がない

・眼鏡をかけたら不眠症が治った

・世界の中心が膝になった

・そもそも本当に虚弱なのか

・面前DVと場面緘黙症

・愛よりも健康が欲しい

・生理のない女になりたい

・ずっとスタートラインを目指している ほか

本文冒頭5ページ「21歳で身体にガタがきた」を特別先行公開！

著者プロフィール

絶対に終電を逃さない女

1995年生まれ。大学卒業後、体力がないせいで就職できず、専業の文筆家となる。様々なWebメディアや雑誌などで、エッセイ、小説、短歌を執筆。単著に『シティガール未満』（2023年、柏書房）、共著に『つくって食べる日々の話』（2025年、Pヴァイン）がある。

［著者SNSアカウント］

■X（Twitter） https://x.com/YPFiGtH

■Instagram https://www.instagram.com/shudengirl/

書誌情報

タイトル：『虚弱に生きる』

定価：1760円（税込)

発行：扶桑社

発売日：2025年11月5日（水）

判型：四六版

ISBN：978-4594100933

