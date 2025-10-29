「マイナビ 2027年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査（中間総括）」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）は、2027年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ 2027年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査（中間総括）」の結果を発表しました。

＜TOPICS＞

◆2027年卒学生における各種キャリア形成活動の参加率は87.1%【図1、2】

◆インターンシップ・仕事体験において「対面のみ」のプログラムに参加する割合が前年比3.6pt増「WEBのみ」は24年卒より26.5pt低下【図3】

◆キャリア形成活動を通じた、就職活動における「軸」がある学生は71.0%【図4、5、6】

【調査概要】

◆2027年卒学生における各種キャリア形成活動の参加率は87.1%

2027年卒学生における各種キャリア形成活動の参加率は87.1%だった。内訳を見ると「オープン・カンパニー＆キャリア教育等」が71.8%、「仕事体験」が57.0%、「インターンシップ（5日間以上のプログラム）」が27.7%となった。また、これまでに参加したことのあるインターンシップ・仕事体験の参加期間については「5日～1週間程度」が34.1%で24年卒から3年連続で増加している。【図1、2】

◆インターンシップ・仕事体験において「対面のみ」のプログラムに参加する割合が前年比3.6pt増「WEBのみ」は24年卒より26.5pt低下

これまでに参加したインターンシップ・仕事体験の開催形式を聞いたところ、「対面のみ」での形式が24.6%で前年から3.6pt増加し、24年卒と比較をすると16.4pt増加した。また、「WEBのみ」での形式が5.7%で24年卒より26.5pt低下した。この背景には企業のインターンシップ・仕事体験における開催形式の動向が影響しているとみられる。マイナビ2026年卒企業新卒採用予定調査※で、インターンシップ・仕事体験におけるWEBの活用度合いについて企業に聞くと、「全てWEB」と回答した割合は4.7%、「全て対面」と回答した割合は50.6％となっている。企業側も対面開催でのインターンシップ・仕事体験の割合が多くなっているため、学生の対面参加の割合も増加していると考えられる。学生は職場の雰囲気を直接確かめるといったリアルな体験への価値を強く認識しており、対面参加が増加している要因の一つとして考えられる。

※マイナビ2026年卒企業新卒採用予定調査(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250226_92878/)

◆キャリア形成活動を通じた、就職活動における「軸」がある学生は71.0%

これまでのキャリア形成活動を通じて、自分の強みを活かせることややりがいを感じられることなど、今後の就職活動における「軸」があると回答した学生は71.0%となり、キャリア形成活動が就職活動の軸の形成に寄与していることが示唆される。一方で、「就職活動の軸をもたなければいけない」と感じたことがあるかを聞いたところ、88.0%の学生が「ある（「よくある（51.8%）」+「たまにある（36.2%）」）」と回答した。自由回答では、「よく就職活動の軸は何ですかという問いがあり、きちんと定めるべきなのだと感じたため。」「インターンの面接時に必ず聞かれるから」「どの説明会でも軸が大切という話をされた。軸が無いとやる気がないと見なされて面接で落とされそうと思った。」とあり、まだ自己探索の途中である学生にとっては、早期に明確な軸を求められることが負担になっている可能性がある。

【調査担当者コメント】

学生がこれまで参加したインターンシップ・仕事体験の開催形式は、対面形式が24.6%と増加傾向にあり、コロナ禍で一時的に主流となったWEB形式（5.7%）からの回帰が進んでいることがわかりました。対面での体験は、職場の雰囲気や人間関係を肌で感じることができるため、学生の自己理解や職業観の形成により深い影響を与えている可能性があります。ですが、地方に住む学生や、学業、その他の活動で時間を取りにくい学生にとって、WEBでの開催は非常に有効な手段であることに変わりはありません。

また、インターンシップ・仕事体験が就職活動の軸の形成に寄与している様子が伺えました。「就職活動の軸をもたなければいけない」と感じたことがある学生の割合も高く、自己探索の途中である学生にとっては負担になっている可能性もあります。3年生の今のタイミングで明確な軸が形成されていないといけないということではありません。焦らずに自分を見つめ、これからも様々な経験を通じ、自身の強みややりがい等、軸となることを見つけていってほしいと思います。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 服部幸佑

【調査概要】「マイナビ 2027年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査（中間総括）」

○調査期間／2025年10月5日（日）～10月14日（火）

○調査方法／マイナビ2027の会員に対するWEBアンケート

○調査対象／2027年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／1,396名（文系男子237名 文系女子517名 理系男子302名 理系女子340名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251029_103844/）からご確認いただけます。