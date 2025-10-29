伊勢丹新宿店で、MAKI Galleryの特別展「マンゴ・トムソン『Walking Pictures』」を開催。映像・彫刻・印刷・インテリアが交差する没入型インスタレーション

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスMungo Thomson December 11, 1978 (Kiss and Sell), 2025

Mungo Thomson ｰ special exhibition「Walking Pictures」ｰ

2025年11月5日(水)～11月11日(火) 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

2025年11月12日(水)～11月25日(火) 伊勢丹新宿店 本館5階 イセタンホームエッセンス

伊勢丹新宿店は、2025年11月5日(水)*より、ロサンゼルスを拠点に活動する現代アーティスト、マンゴ・トムソン氏による個展「Walking Pictures（ウォーキング・ピクチャーズ）」を開催いたします。

会期は二期構成となり、第一期は2025年11月5日(水)～11月11日(火)まで本館1階 ザ・ステージ、第二期は11月12日(水)～11月25日(火)まで本館5階 イセタンホームエッセンスでの展開となります。

本展では、映像、彫刻、壁紙、レンチキュラー印刷など、トムソン氏が日頃から探求する多様なメディアによる新作群を一堂に披露し、「温もり」「クラフト」「ウィンタースポーツ」「食と飲み物」「室内装飾」「屋外彫刻」といったホリデーシーズンにふさわしいテーマを中心に横断的に提示いたします。

*11月5日(水)の＜sacai＞の販売につきましては、終日入場制限を実施いたします。詳細は下記のリンクからご確認ください。

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/living/home_essence/shopnews_list/shopnews018.html

代表作「TIMEミラー」シリーズのホリデー仕様の新作登場

Mungo Thomson December 14, 1981 (Treasures of Art and Nature), 2025

中核を成すのは、代表作「TIMEミラー」シリーズのホリデー仕様の新作。等身大の鏡にアイコニックな赤いフレームやロゴ的なグラフィックを配することで、鏡が持つ「自己の反映」とメディアが切り取る「時刻／出来事」のフレーミングを重ね合わせ、鑑賞者に時間性と自己認識の重なりを視覚的に提示します。

アートとファッションの融合。＜sacai＞との初のコラボレーション

トムソン氏の代表作「TIMEミラー」はファッションブランド＜sacai＞とのコラボレーションコレクションのデザインの核ともなっており、アートとファッションとの融合をご体感いただけます。

＜sacai＞Mungo Thomson Leather Jacket

＜sacai＞Mungo Thomson Leather Jacket（25ｰ01137S）Unisex 429,000円

日常に驚きと新しい視点をもたらす、マンゴ・トムソン氏のアート。伊勢丹新宿店は、アートとファッション、インテリアが交差する新たな体験価値をご提案いたします。

マンゴ・トムソン

1969年カルフォルニア州ウッドランド生まれ。現在ロサンゼルスを拠点に活動するマンゴ・トムソンは、映像や音、彫刻、インスタレーションなどを通して慣例や一般的な認識を覆すコンセプチュアルな作品で知られています。雑誌、広告、壁掛けカレンダー、宅配便のダンボール箱をはじめとする印刷物やアーカイブ資料を扱いながら表現する彼の大胆な作品は、マスメディアの構造や消費主義の影響などを鋭くも遊び心たっぷりに分析し、果ては人類の存在意義までをも壮大な時間感覚を持って俯瞰します。

MAKI Galleryとは

MAKI Galleryは、戦後日本における前衛芸術家の紹介を目的として2003年に設立された後、徐々に焦点を新進気鋭の現代美術家へと移してきました。2014年にオープンした表参道のギャラリーに加え、2020年より天王洲のTERRADA ART COMPLEX I に大型スペースを新設しました。この2つの拠点で、マンゴ・トムソン、ミヤ・アンドウ、ススム・カミジョウ、マリウス・ブルチーアなど、国際的に活躍するアーティストの作品を幅広く取扱うとともに、鍵岡 リグレアンヌや田村 琢郎など、日本の若手アーティストをグローバルに紹介しています。

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。