【大丸神戸店】旧居留地で紙ものと出会う5日間「紙フェスKOBE 2025」開催決定

株式会社 大丸松坂屋百貨店

神戸 ナガサワ文具センター主催の紙と紙雑貨のイベント「紙フェスKOBE」が11月6日(木)から大丸神戸店で開催いたします。

紙を使った文具雑貨や作家さんの作品など50を超えるブースが集まります。

期間中は様々なワークショップも毎日開催いたします。

この機会だからであえる文具や雑貨をぜひお楽しみください！

※混雑した場合は入場規制をさせていただく場合がございます。

●出店ブランドをご紹介♩

〈Item OSP〉

「フルーツメッセージ」

税込330円

フルーツの皮をむくように開ける新感覚のメッセージカード。メッセージと一緒に開ける楽しみも贈るユニークなカードです。

〈Hütte paper works〉

「ラバースタンプ」

税込440円～

山や森に住む小さな動物や野の花など自然のモチーフやヴィンテージデザインの様々なフレームなど大人が楽しめるスタンプ。

〈廣運舘活版所〉

「雑記帳」

税込770円

明治時代のレトロ柄をシンプルに配置、厚手の表紙に古き活版印刷機で印刷した幅広リングメモです。メモしたいとき、人の話を聞くときに重宝する雑記帳です。

〈ハコデキットとかようび〉

「ハコデキット 名刺サイズ」

税込660円～

セロハンテープだけで箱がつくれる箱づくりキット。ギフトボックスとしてや、名刺・ショップカード・筆記具・ポストカードなどの整理整頓にぴったりのサイズです。

〈ナガサワ文具センター〉

「測量野帳」

税込770円

NAGASAWAオリジナルデザインの測量野帳。作業着のポケットに収まるスリムなサイズで、立ったままでも書きやすいのが特徴です。神戸らしい柄も多く、お土産用にもオススメです。

〈べステック〉

「トラベルジャーナル東京(春)」

税込2,200円

韓国の画家ウーランが世界を旅して描いたイラストが各ページに散りばめられたノートです。絵を描いたり写真やシール・マスキングテープなどを貼って、オリジナルの旅ノートを作ることもできます。東京だけでなく世界各地のバージョンもご用意しております。

●毎日楽しめるワークショップも開催♩

期間中、約15ものワークショップを開催します！ぜひこの機会にお気に入りの一点を作ってみませんか？

〈CZT Osaka〉

ゼンタングルを体験してみよう！

描くヨガとも言われる「ゼンタングル」。絵心無くても大丈夫。パターン (模様) と言う繰り返しの線を描くことで、自然に集中できてリラックス効果も期待できる癒やしのアートです。

ワークショップではゼンタングルを楽しく体験していただけます。コースは3種類！お好みや時間に合わせてお選びください。

〈みやけまさよ〉

消しゴムはんこで年賀状を作りましょう！

消しゴムを彫ってはんこを作り、はがきに捺して年賀状を作りましょう♪見本がありますので、絵が苦手な方も気軽にご参加いただけます！材料としてハガキの半分サイズの消しゴム1つ・ハガキ用紙1枚を用意しています。

〈彫紙アートWEST〉

彫紙アートのクリスマスオーナメントを作ろう！

彫紙アートでできた作品を選んでいただき、お好きなフレームに入れてオーナメントを作りましょう。

★ワークショップの開催日、参加費用、その他注意事項等、「紙フェスKOBE 2025」公式HP(https://kamifeskobe.com/)よりご確認くださいませ。