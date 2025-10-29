「人事考課の目的とその成果」と題して、社会医療法人ピエタ会 石狩病院 理事長／法人本部長 盛 牧生氏によるセミナーを2025年12月3日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

人事考課の目的とその成果

～「人が辞めない」病院をつくる スゴイ人事考課制度～

社会医療法人ピエタ会 石狩病院

理事長／法人本部長 盛 牧生 氏

２０２５年１２月３日（水） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

多くの病院で人事考課制度が導入されていますが、ただ形式的にやっているだけという場合も少なくありません。人事考課は実施すること自体を目的にせず、職員の育成やモチベーションの向上、病院運営や経営のための重要なツールの一つと考えて運用することが重要です。もちろん、人事考課以外の手法により効果的な運営はできるでしょう。ただ、人事考課制度というのは設計と運用をきちんと行うことで、複数の成果を見込める重要な運営ツールにもなります。当院における人事考課制度の変遷を知ることで効果的な人事考課制度を導入、定着できると考えています。なお本講演は一般企業の方にとっても有益であると考えています。



１．病院で人事考課制度を定着させることが困難な理由



２．人事考課を行う目的の整理

（１）最初から「段階的な導入」を意識すべき

（２）処遇への反映を焦ってはいけない

（３）経営陣は、人事考課の処遇以外の目的を共有すべき



３．人事考課導入の初期段階で意識すべきこと

（１）人事考課導入の目的を考課者全員が共有すること

（２）「評価の質」の均一化こそが重要

（３）制度のブラッシュアップこそが職員の納得度を高める



４．制度が成熟するのに伴い意識すべきこと

（１）目標の連鎖を考える

（２）システム導入で効率化を図る



５．採用活動への波及と職員の定着について



６．すべての人に選ばれる病院づくり



７．質疑応答／名刺交換



※受講者全員に著書

『「人が辞めない」病院をつくる スゴイ人事考課制度』

（幻冬舎メディアコンサルティング、2025年2月刊）を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍をご送付致します。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを、

予めご了承ください。

