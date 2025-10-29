【2025年 GMO顧客満足度ランキング】「ホテルウエディング」カテゴリの総合1位は帝国ホテル【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における、2025年の「ホテルウエディング（※1）」カテゴリのランキング結果を2025年10月29日（水）に公開しました。同カテゴリの総合ランキングでは、帝国ホテルが1位に輝きました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）国内挙式ができる会場、設備を持ち、宿泊施設を備えるホテル。また、同ブランドのホテルを複数のエリアで展開していることを「ホテルウエディング」の対象と定義しています。なお、特定の会場ごとではなく、ホテルブランドとしての評価とします。

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：3,357名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は100名以上

・調査期間：2025年7月3日～2025年10月6日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件：過去5年以内に、国内にあるホテルで挙式・披露宴を行った人

・調査企業・サービス数：14（※2）

・定義：国内挙式ができる会場、設備を持ち、宿泊施設を備えるホテル

また、同ブランドのホテルを複数のエリアで展開している

なお、特定の会場ごとではなく、ホテルブランドとしての評価とします。

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「ホテルウエディング」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/wedding-venue-hotel_2025/

■総合ランキング（上位3位）

「ホテルウエディング」カテゴリの総合ランキングでは、帝国ホテルが1位に輝きました。利用者からの推奨理由としては、「一流」「格式」「老舗ブランド」といったワードが頻出しており、一生の思い出に相応しい象徴性が特に支持されています。また、スタッフ対応・プランナーの伴走力などの人的サービス、料理を高く評価する声も多く寄せられました。

・「伝統と格式があるホテルであり、すべてのサービスが高品質であり、それぞれのスタッフの方も丁寧かつ親身に対応してくれたため、大変満足できた。」（30代 男性）

・「スタッフ全員の対応がすごく優しかったです。雰囲気もすごくよくて、ここに任せようと信じられると思いました。」（20代 女性）

・「料理は老舗の味でゲストからの評判もすごくいい。フランス料理や日本料理など、幅広い選択肢から二人の希望に合わせてメニューを組める。」（40代 男性）

2位のホテル日航については、料理、スタッフ対応のほか、アクセス・立地の良さを評価する声が多く寄せられました。

3位のホテルニューオータニについては、料理、スタッフ対応のほか、会場の雰囲気・上質感、日本庭園・景観を支持する声が多くみられました。



※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

13の項目別ランキングでは、全項目において帝国ホテルが1位を獲得し、細部まで質の高いサービスが行き届いている様子がうかがえます。



全体的に総合ランキング上位3位のホテルが項目別の上位3位を占めていますが、「サロンの雰囲気」「ドレス・衣装」「引き出物」ではヒルトン、「ウエディングプランナー」「見積りのわかりやすさ」ではホテルオークラもランクインしています。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】重視するポイント（男女別）

「ホテルウエディング」の式場を選ぶ際に重視したポイントについて、各項目を10段階で評価する形式で調査しました。男女間、項目間で回答に大きな差異は見られませんでしたが、ほぼすべての項目で女性の方が男性よりも数値が高く示されており、ウエディングに対するこだわりがやや強い傾向が読み取れます。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

