全国149名のインストラクターが挑戦！ LOIVE主催『第5回レッスンスキルコンテスト』一次審査結果を発表

株式会社LOIVE

LESSON SKILL CONTEST2025



全国に180店舗以上の女性専用フィットネススタジオを展開する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川彩香）は、全国のインストラクターを対象にした社内イベント『第5回 レッスンスキルコンテスト』の一次審査を実施し、通過者を決定しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mnk8ZNJn_IE ]

本コンテストは、インストラクターとしての成長実感やチャレンジの機会を創出することを目的に2021年からスタート。これまでブランドごとに実施していた企画を発展させ、昨年から全ブランド合同での大型プロジェクトとして開催しています。

一次審査には、なんと149名のインストラクターがエントリー。

ヨガ・ピラティス・エクササイズの3部門にわたり、各自が考案したオリジナルレッスンを実施し、「テーマ性」「構成力」「表現力」の3軸で審査を行いました。

その中から選ばれた通過者が次の二次審査へ進出し、さらにその中から最終審査に挑む精鋭が決定します。

応援の声が続々！配信を通じて広がるコミュニティの輪

SNS上では、コンテスト配信を見たお客様やファンからの応援コメントが多数寄せられています。

「配信を通してお客様から届くたくさんの応援メッセージは、出場インストラクターたちの大きな励みになっています」

「ロイブのインストラクターたちが、レッスンに向き合い、自分に向き合い、成長していく姿をぜひご覧ください。そして、引き続き温かい応援をよろしくお願いします・」 （LOIVE公式SNSより）

こうしたメッセージは、挑戦を続けるインストラクターたちにとっての原動力となり、“人の成長を応援する文化”がLOIVE全体に広がっています。

コンテスト概要

会社概要

- 名称：第5回 LOIVE レッスンスキルコンテスト- 主催：株式会社LOIVE- 対象：全国LOIVE社内インストラクター- 部門：ヨガ／ピラティス／エクササイズ- 形式：一次審査→二次審査→最終審査- 目的：インストラクターの自己成長支援およびセルフブランディング力の強化

「人生を、愛そう。」をスローガンに、女性専用フィットネスブティックスタジオを全国に1８0店舗以上運営。約1000名の社員に占める女性の割合は99％で、女性活躍企業に贈られる「Forbes Woman Award 2021（300名以上、1000名未満の部）」第1位を受賞。美と健康をサポートする多角的な ウェルネスサービスを通して、日本女性たちのウェルビーイング実現を目指します。

会社名：株式会社LOIVE

所在地：札幌市北区北7条西4丁目5-1 伊藤110ビル 4階

代表者取締役社長：前川彩香

設立：1998年

事業内容：

- ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」全国68店舗- サーフエクササイズ専用スタジオ「Surf Fit（サーフフィット）全国2店舗- マシン専門ピラティススタジオ「pilates K（ピラティスケー）」全国108店舗 姉妹ブランド 「pilates K_smart (ピラティスケースマート）」全国3店舗- マシン筋トレボディメイクスタジオ「REDYS GYM（レディーズジム）」2店舗

※店舗数は2025年10月時点