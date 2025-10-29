£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¡Ë¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß§Ã« Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÅìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëVillage½ÐÅ¸*1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸Åù¤ò¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027³«ºÅ500ÆüÁ°µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤Æ¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ ÌÜÅª
¡¡NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÃÏ°è½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¶¦ÁÏ¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹*2¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤òÁÏ¤ëÌÀÆü¤ÎÉ÷·Ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¡¦·ÐºÑ¤ÎÁÏÂ¤¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ò¤á¤¶¤¹¡ÖGREEN ¡ß EXPO 2027¡×¤ÎÍýÇ°¤È¿¼¤¯¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ÏÆ±ÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¡¦¼«Á³¡¦Ê¸²½¡×¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¹¬¤»¤¬¤á¤°¤ë¡ÈWell-being¤Ê¼Ò²ñ¡É¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³·¿¤ÇÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÎ°è¤òÄ¶¤¨ ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯Â¿ÍÍ¤Ê½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ ³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¡Ê²¾¡Ë
¡¡¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GREEN¡ßEXPO 2027¤òË¬¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¡¢Village½ÐÅ¸¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡¡Village ½ÐÅ¸¡§»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¬¤»¤òÁÏ¤ëÌÀÆü¤ÎÉ÷·Ê¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¶¦ÁÏ»ö¶È¡ÖVillage¡×¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ä¥Í¥¤¥Á¥ãー¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥êー¥ó¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¸¡£
*2¡¡NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¡¡¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/purpose.html