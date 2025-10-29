開発から販売までグッと加速させる「ものづくり企業の補助金ロードマップ」

公益財団法人名古屋産業振興公社

「補助金戦略」と聞いてピンとこない方にせひ聞いていただきたい内容です。


開発ステージやスケジュール、資金調達目標に応じて、どのような補助金を活用すべきか、


わかりやすく解説します。


＜日時＞


令和7年11月26日（水）13：30-17：00


＜開催場所＞


名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）


＜内容＞


13：30～14：30


「ものづくり企業の補助金戦略」


　公益財団法人名古屋産業振興公社　インキュベーションマネージャー　澤田由香（中小企業診断士）


14：40～16：10


「ここを押さえる！Go-Tech申請書」


　公益財団法人名古屋産業振興公社　研究開発支援コーディネーター　小笠原　宏（中小企業診断士）


16：10～16：25


「公社のGo-Tech支援実績」


　公益財団法人名古屋産業振興公社　研究推進部


16：25～17：00　個別相談


＜参加費＞


無料


＜定員＞


20名(先着順)


＜申込方法＞


Googleフォームより　


　https://forms.gle/QzdQw2o1VKMafjzN6


<お問合せ＞


公益財団法人名古屋産業振興公社 研究推進部　研究開発支援課


TEL: 052-736-5680


E-mail: nsp@nipc.or.jp