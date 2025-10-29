開発から販売までグッと加速させる「ものづくり企業の補助金ロードマップ」

公益財団法人名古屋産業振興公社

「補助金戦略」と聞いてピンとこない方にせひ聞いていただきたい内容です。

開発ステージやスケジュール、資金調達目標に応じて、どのような補助金を活用すべきか、

わかりやすく解説します。

＜日時＞

令和7年11月26日（水）13：30-17：00

＜開催場所＞

名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）

＜内容＞

13：30～14：30

「ものづくり企業の補助金戦略」

公益財団法人名古屋産業振興公社 インキュベーションマネージャー 澤田由香（中小企業診断士）

14：40～16：10

「ここを押さえる！Go-Tech申請書」

公益財団法人名古屋産業振興公社 研究開発支援コーディネーター 小笠原 宏（中小企業診断士）

16：10～16：25

「公社のGo-Tech支援実績」

公益財団法人名古屋産業振興公社 研究推進部

16：25～17：00 個別相談

＜参加費＞

無料

＜定員＞

20名(先着順)

＜申込方法＞

Googleフォームより

https://forms.gle/QzdQw2o1VKMafjzN6

<お問合せ＞

公益財団法人名古屋産業振興公社 研究推進部 研究開発支援課

TEL: 052-736-5680

E-mail: nsp@nipc.or.jp