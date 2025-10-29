開発から販売までグッと加速させる「ものづくり企業の補助金ロードマップ」
公益財団法人名古屋産業振興公社
「補助金戦略」と聞いてピンとこない方にせひ聞いていただきたい内容です。
開発ステージやスケジュール、資金調達目標に応じて、どのような補助金を活用すべきか、
わかりやすく解説します。
＜日時＞
令和7年11月26日（水）13：30-17：00
＜開催場所＞
名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）
＜内容＞
13：30～14：30
「ものづくり企業の補助金戦略」
公益財団法人名古屋産業振興公社 インキュベーションマネージャー 澤田由香（中小企業診断士）
14：40～16：10
「ここを押さえる！Go-Tech申請書」
公益財団法人名古屋産業振興公社 研究開発支援コーディネーター 小笠原 宏（中小企業診断士）
16：10～16：25
「公社のGo-Tech支援実績」
公益財団法人名古屋産業振興公社 研究推進部
16：25～17：00 個別相談
＜参加費＞
無料
＜定員＞
20名(先着順)
＜申込方法＞
Googleフォームより
https://forms.gle/QzdQw2o1VKMafjzN6
<お問合せ＞
公益財団法人名古屋産業振興公社 研究推進部 研究開発支援課
TEL: 052-736-5680
E-mail: nsp@nipc.or.jp