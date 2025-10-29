株式会社かんざし、宿泊業界向けプラン一括管理ツール「かんざしクラウド」に新機能「プランAI工房」を提供開始

株式会社かんざし

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山 匡秀、以下「かんざし」）は、宿泊業界向けプラン一括管理ツール「かんざしクラウド」において、2025年10月28日より新機能「プランAI工房」の提供を開始いたしました。

AIのチカラで魅力的なプランづくりを支援

「かんざしクラウド」は複数の宿泊予約サイトに提供する宿泊プランを「まとめて作成したり、編集したり、期間延長したり」をクラウド上にて実現させたサービスです。2014年のサービス提供開始以降、宿泊施設様の作業負担を1/10にも、場合によっては1/50にも軽減してまいりました。そのかんざしクラウドに新たにAIのチカラが加わりました。

「プランAI工房」は、担当者がこれまで手作業で行っていたプラン作成をAIが支援するものです。AIがプランタイトル・本文（以下、「プラン内容」）を自動作成、その内容を確認・調整するだけで新しいプランが完成します。

これまでクローズドベータ版として限定的に試験提供をしておりましたが、この度正式に全施設への提供を開始しました。

１.「ぽちぽち」するだけで簡単作成

専門知識は不要。かんざしクラウド上で作りたいプランの特徴を「ぽちぽち」選択するだけで、AIが自動的にプラン内容を作成します。プロンプトというAI分野で頻出する言葉や意味を知らなくても、またそのスキルを問わず使えます！

２.誰でもできる

これまで特定のスタッフの経験や感覚に頼っていたプラン作成業務だったとしても、AIを活用しその支援によって誰でも一定以上の品質のプランを考案できるようになります。つまり属人化の解消が可能となります。また、過去に作ったプランを元にして作り直す事も「プランAI工房」では可能なため、それこそ経験の上で練り上げられたプランを素材として、誰でも新たなプランを作り出す事も容易になりました。

３.プラン作成で見落としがちな施設の魅力や販促文への気づきを得る

「プランAI工房」は、宿泊施設の魅力を自動的に文章化するロジックを搭載しています。

そこには日常業務で見落としがちな施設の魅力や訴求ポイントが盛り込まれることもあり、「こんな表現もあったのか」「この季節ならこう打ち出せるのか」といった新しい販促アイデアの発見につながることも期待できます。

既存契約施設様へ

「プランAI工房」は標準機能として提供を開始しましたので、追加料金や追加の申し込みは不要ですぐにご利用できます。満を持して登場したかんざしクラウドの新機能を存分にご活用ください。

今後もかんざしは、お客さまの声に寄り添い課題を解決するサービスの開発・提供を進めてまいります。

