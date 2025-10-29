PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、サイバーエージェントの新卒採用における選考前評価にて導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田 晋）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

サイバーエージェントでは積極的にAX（AIを活用したDX）を推進しており、最先端のテクノロジーを活用して事業を創出する会社として、採用選考においてもその一環としてAI面接を用いることとなりました。また、年々エントリー数が増加したことにより応募学生に対する十分な選考枠の提供が難しくなっていることから、エントリーされた学生にES、履歴書、Webテストに代わるものとしてAI面接を受けてもらうことを想定しています。

本選考前の選考前評価指標としてAI面接を活用することで、採用選考にかかる工数を削減することができるばかりでなく、同時に応募者にとっての機会の創出も実現できる点が導入の決め手のひとつとなりました。応募者にとってAI面接は、24時間365日、いつでもどこでも、受けたいと思ったときに選考の機会を得られるサービスです。同社では、学生の意欲を尊重し、学生の都合に寄り添って選考体験を届けることができる点を重視しています。

また、最先端の技術を活用しつつ、学生にとってよりよい採用選考となるよう、スピード感をもって柔軟にブラッシュアップしていくことも肝要であると考え、これらの点について「PeopleX AI面接」であれば実現できるとの期待から本サービスを選定いただきました。同社は、不可欠なものとしてテクノロジーを活用しつつ、最終的な価値を届けるのは人であるとの思いで、今後も採用選考のあり方をアップデートし続けます。

株式会社サイバーエージェント ご担当者様からのコメント

株式会社サイバーエージェント 人事本部 採用戦略室 シニアマネージャー 門倉 拓哉 様

生成AIの登場により、「AIネイティブ」とも言われるデジタルネイティブ世代が、新卒採用市場の主なユーザーとなりつつあります。

この新しい世代に対し、AI面接を導入することは、「いつでも、どこでも、すぐに受けられる」という新しい採用選考体験の実現に繋がると期待しております。

時代の変化に対応しながら、当社の掲げるパーパス『新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破する。』を新卒採用においても体現し、採用体験を通じたファンづくりを推進してまいります。

株式会社サイバーエージェント 会社概要

法人名：株式会社サイバーエージェント

代表：藤田 晋

資本金：7,440百万円（2024年9月末現在）

所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

事業概要：メディア&IP事業

インターネット広告事業

ゲーム事業

投資育成事業

WEBサイト：https://www.cyberagent.co.jp/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AI育成サービス「PeopleX AIトレーニング」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIトレーニング）：https://peoplex.jp/ai-training/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp