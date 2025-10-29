LUF株式会社、ワンキャリア主催のオンラインカンファレンス「新卒採用の地図」に登壇！ ～採用を「戦略」に変え、人事自身のキャリアを拓く「OSアップデート術」を初公開～

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source=luf&utm_medium=email&utm_campaign=SM202511

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、2025年11月10日（月）から3日間にわたり開催される、ワンキャリア主催のオンラインカンファレンス「新卒採用の地図 ～採用成功への「最短ルート」が見つかる、3日間～」に登壇することをお知らせいたします。

弊社セッションでは、『人事の価値は採用要件定義で決まる。～キャリアを拓く、戦略人事OSアップデート術～』と題し、採用を成功に導くだけでなく、人事担当者自身の市場価値をも高める、独自の採用フレームワークを解説します。

■ 登壇の背景：変化の時代、採用の「OS」は古いままになっていないか？

Z世代の価値観の多様化、AIの台頭、そして人的資本経営への注目など、採用を取り巻く環境は激変しています。

多くの企業が最新の採用ツール（アプリ）を導入する一方で、その土台となる採用戦略や思考法（OS）が古いままになっているために、ミスマッチや内定辞退といった根本的な課題を解決できずにいます。

特に、採用活動の起点である「採用要件定義」が、現場の要望をまとめるだけの「作業」になっていることが、多くの失敗の根源となっています。

本セッションでは、この採用要件定義を「戦略」へと昇華させるための具体的な方法論を提示します。

■ セッション概要- 日時: 2025年11月10日(月) 14:25 - 14:50- テーマ: 人事の価値は採用要件定義で決まる。～キャリアを拓く、戦略人事OSアップデート術～- 主な内容- - なぜ、あなたの会社の採用は「現場の言いなり」になってしまうのか？- - 失敗しない採用の「設計図」を描くための「逆算式・採用要件定義」3ステップ- - スキルは陳腐化する。これからの採用で本当に見抜くべき「見えない要件」とは？- - これからの戦略人事に求められる新スキルセットと市場価値の高め方■ 「新卒採用の地図」について

株式会社ワンキャリアが主催する、新卒採用・育成の課題を抱える企業・団体の人事・採用担当者向けオンラインカンファレンスです。

好評により開催期間が2日から3日に拡大した今回は、約30のプログラムを通じて、明日からの活動に活かせる知見を共有し、採用成功に向けた“最短ルート”を照らす、新たな指針を提示します。

【イベント概要】

イベント名：新卒採用の地図 ～採用成功への「最短ルート」が見つかる、3日間～

主催：株式会社ワンキャリア

開催日時：2025年11月10日（月）・11日（火）・12日（水） 10時～16時

参加方法：オンライン

参加費：無料

対象 ： 新卒採用・育成の課題を抱えている企業・団体

お申し込みはこちら！ :https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source=luf&utm_medium=email&utm_campaign=SM202511■弊社登壇者紹介韓 錫旼 (はん そんみん)

資産運用型不動産企業でコンサルティングセールス業務に従事した後、採用RPO会社で上流から入社後のフォローまでのプロセスを担当。

2024年8月からLUF株式会社に事業推進部HRコンサルティングチームのリーダーとしてジョイン。

複数のプロジェクトにまたがりクライアントに最適な採用戦略を提案し、過去の採用データに基づくソリューションをチームリーダーとして提供。

■LUF株式会社について

LUF株式会社は、人事のトータルソリューションカンパニーとして、CANTERA ACADEMY(人事向けリスキリングプラットフォーム)、人事専門の転職支援"CANTERA AGENT”、副業人事マッチングサービス"CANTERA SHARE”、採用代行（RPO）、人事コンサルティングなど、人事に関するあらゆる領域でお客様を支援しております。

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに約2000人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact